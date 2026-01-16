Alterações nos pés podem indicar problemas no fígado; entenda 3 sinais de alerta
O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano e participa de funções essenciais, como a digestão de gorduras, o metabolismo de nutrientes, a filtragem de toxinas e a produção de proteínas fundamentais para o equilíbrio do organismo. Quando algo não vai bem, o corpo pode manifestar sinais — e alguns deles aparecem nos pés, algo que muita gente não imagina.
Doenças hepáticas, como a esteatose hepática (gordura no fígado), são comuns e, na maioria das vezes, silenciosas no início. Por isso, prestar atenção a mudanças aparentemente simples pode ajudar no diagnóstico precoce.
3 sinais que surgem nos pés e merecem atenção
Inchaço nos pés e tornozelos
O acúmulo de líquidos, conhecido como edema, pode estar relacionado à dificuldade do fígado em produzir proteínas que ajudam a manter os fluidos dentro dos vasos sanguíneos.
Ressecamento intenso e rachaduras nos calcanhares
Alterações na absorção de vitaminas e nutrientes, comuns em problemas hepáticos, podem refletir diretamente na saúde da pele, deixando os pés mais secos e sensíveis.
Formigamento, dormência ou desconforto
Em alguns casos, doenças do fígado afetam o sistema nervoso periférico, provocando sensações anormais nos pés, como formigamento ou queimação.
Outros sintomas que podem acompanhar doenças hepáticas
Além das alterações nos pés, o organismo pode apresentar:
Cansaço excessivo sem causa aparente;
Náuseas frequentes;
Inchaço abdominal;
Dor de cabeça recorrente;
Pele e olhos amarelados em estágios mais avançados.
Esses sinais nem sempre aparecem juntos, mas a persistência de alguns deles deve servir como alerta.
Como identificar problemas no fígado?
O diagnóstico costuma começar com exames de sangue, que avaliam as chamadas enzimas hepáticas e outros indicadores da função do fígado. Dependendo do resultado, o médico pode solicitar ultrassom abdominal, tomografia ou ressonância magnética. Em situações específicas, uma biópsia pode ser indicada.
É possível reverter a gordura no fígado?
Na maioria dos casos, sim. A principal estratégia envolve mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada, redução do consumo de álcool, controle do peso e prática regular de atividades físicas. Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores são as chances de reversão.
Manter acompanhamento médico e realizar exames periódicos são atitudes fundamentais para preservar a saúde do fígado e evitar complicações futuras.