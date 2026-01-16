Alterações nos pés podem indicar problemas no fígado; entenda 3 sinais de alerta

O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano e participa de funções essenciais, como a digestão de gorduras, o metabolismo de nutrientes, a filtragem de toxinas e a produção de proteínas fundamentais para o equilíbrio do organismo. Quando algo não vai bem, o corpo pode manifestar sinais — e alguns deles aparecem nos pés, algo que muita gente não imagina.

Doenças hepáticas, como a esteatose hepática (gordura no fígado), são comuns e, na maioria das vezes, silenciosas no início. Por isso, prestar atenção a mudanças aparentemente simples pode ajudar no diagnóstico precoce.