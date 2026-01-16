O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta sexta-feira (16) os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As notas das provas objetivas e da redação estão disponíveis para consulta na Página do Participante.
O ministro da Educação, Camilo Santana, informou por meio das redes sociais que o acesso às notas já foi liberado. Ele também destacou o calendário dos próximos processos seletivos, com inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) entre os dias 19 e 23 de janeiro, seguidas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), de 26 a 29 de janeiro, e pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que terá edital divulgado posteriormente.
As provas do Enem 2025 foram aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Os participantes responderam questões das áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além de elaborarem uma redação com o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Os gabaritos oficiais foram divulgados após a aplicação das provas, com anulação de algumas questões.
Nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame ocorreu em datas diferentes, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A mudança aconteceu em função da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorreu no mesmo período da aplicação regular do Enem.
Os candidatos inscritos como treineiros — estudantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025 — terão acesso ao boletim individual em até 60 dias, com previsão de divulgação em março. O espelho da redação, que apresenta o texto corrigido, costuma ser disponibilizado posteriormente, geralmente no mês de abril.
Consulta das notas
Para acessar o resultado do Enem 2025, o participante deve entrar na Página do Participante, selecionar a opção de login pelo gov.br e informar CPF e senha. Caso não se lembre da senha, é possível recuperá-la pelo site acesso.gov.br, seguindo as orientações de redefinição.
Cálculo das notas
As notas das provas objetivas são calculadas por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI). O método considera o nível de dificuldade das questões e o padrão de respostas do candidato, o que permite que participantes com o mesmo número de acertos obtenham pontuações diferentes. A TRI busca reduzir o impacto de acertos ao acaso e avaliar a coerência do desempenho ao longo da prova.
Utilização do resultado
As notas do Enem 2025 podem ser utilizadas em processos seletivos para o ensino superior por meio do Sisu, Prouni e Fies, além de seleções de instituições estrangeiras que mantêm convênio com o Inep.
O Sisu 2026 ofertará 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições públicas. Nesta edição, será possível utilizar os resultados das edições do Enem de 2023, 2024 e 2025. O sistema considerará a melhor média ponderada, conforme o curso escolhido, desde que o candidato não tenha zerado a redação e não tenha se inscrito como treineiro.
As inscrições para o Sisu ocorrem de 19 a 23 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro, e o período para manifestação de interesse na lista de espera vai de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.
O Prouni terá inscrições abertas de 26 a 29 de janeiro. O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro, e o da segunda chamada, em 2 de março. A manifestação de interesse na lista de espera deverá ser feita nos dias 25 e 26 de março de 2026.
Além disso, as notas do Enem também podem ser usadas em processos seletivos de instituições de ensino superior de Portugal que aceitam o exame por meio de acordo com o Inep.