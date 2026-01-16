O ministro da Educação, Camilo Santana, informou por meio das redes sociais que o acesso às notas já foi liberado. Ele também destacou o calendário dos próximos processos seletivos, com inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) entre os dias 19 e 23 de janeiro, seguidas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), de 26 a 29 de janeiro, e pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que terá edital divulgado posteriormente.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta sexta-feira (16) os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As notas das provas objetivas e da redação estão disponíveis para consulta na Página do Participante.

As provas do Enem 2025 foram aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Os participantes responderam questões das áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além de elaborarem uma redação com o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Os gabaritos oficiais foram divulgados após a aplicação das provas, com anulação de algumas questões.

Nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame ocorreu em datas diferentes, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A mudança aconteceu em função da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorreu no mesmo período da aplicação regular do Enem.

Os candidatos inscritos como treineiros — estudantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025 — terão acesso ao boletim individual em até 60 dias, com previsão de divulgação em março. O espelho da redação, que apresenta o texto corrigido, costuma ser disponibilizado posteriormente, geralmente no mês de abril.

Consulta das notas