ATENÇÃO

Anvisa suspende glitter e folhas de ouro por conter plástico

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 2 min
BANCO DE IMAGEM

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da fabricação, comercialização, divulgação e uso de glitters e folhas de ouro para decoração culinária da marca Morello. A medida foi adotada após a identificação de polímeros plásticos na composição dos produtos, substâncias não autorizadas para consumo humano.

A decisão foi publicada nesta sexta-feira (16) no Diário Oficial da União, por meio da Resolução-RE nº 156, assinada pela Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária da Anvisa.

Produtos atingidos pela medida

A suspensão vale para todos os lotes dos seguintes itens:

Folha de Ouro para Decoração

Pó/Brilho (glitter) para Decoração, de todas as cores

Os produtos são fabricados pela 3JG Indústria e Comércio de Artigos para Confeitagem Ltda. e eram divulgados e vendidos, inclusive em ambientes digitais, como se fossem ingredientes comestíveis, o que não é permitido.

Motivo da proibição

De acordo com a Anvisa, análises constataram a presença de substâncias não permitidas pela legislação sanitária de alimentos. A ingestão de materiais plásticos é proibida no Brasil, conforme estabelece o Decreto-Lei nº 986, que define as normas básicas sobre alimentos.

No documento oficial, a agência destaca a irregularidade da indicação dos produtos para uso direto em alimentos, apesar de sua composição incompatível com o consumo.

Impacto da decisão

Com a determinação:

fica proibida a produção, venda e propaganda dos produtos;

todos os lotes devem ser recolhidos do mercado;

confeitarias e consumidores não devem utilizar os itens em alimentos;

a orientação é para descarte adequado ou devolução.

Orientação ao consumidor

A Anvisa reforça que produtos de decoração só podem ser ingeridos quando há autorização específica para uso alimentar. Itens destinados apenas à decoração visual, mesmo que associados à confeitaria, não são necessariamente comestíveis e podem representar riscos à saúde.

