A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da fabricação, comercialização, divulgação e uso de glitters e folhas de ouro para decoração culinária da marca Morello. A medida foi adotada após a identificação de polímeros plásticos na composição dos produtos, substâncias não autorizadas para consumo humano.

A decisão foi publicada nesta sexta-feira (16) no Diário Oficial da União, por meio da Resolução-RE nº 156, assinada pela Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária da Anvisa.

Produtos atingidos pela medida

A suspensão vale para todos os lotes dos seguintes itens: