Compilado: pane elétrica provoca dias sem água em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA

Piracicaba enfrentou uma grave crise no abastecimento de água ao longo desta semana após uma pane elétrica registrada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino. O problema teve início na manhã de terça-feira (13) e provocou a interrupção parcial do fornecimento em dezenas de bairros, situação que se estendeu por mais de 40 horas e gerou reclamações de moradores, impactos no comércio e prejuízos aos serviços públicos.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Falha técnica e sucessivos adiamentos

De acordo com o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), a pane ocorreu na casa de bombas da ETA Capim Fino e comprometeu o funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada Marechal, responsável por enviar água tratada a diversos reservatórios da cidade. A previsão inicial era de que o problema fosse resolvido ainda na tarde de terça-feira, com normalização durante a madrugada de quarta-feira (14), o que não se confirmou.

As chuvas registradas durante a noite atrasaram os trabalhos de manutenção e levaram à prorrogação dos prazos. Ao longo da quarta-feira, o abastecimento começou a ser retomado de forma parcial em algumas regiões, mas diversos bairros seguiram com intermitência ou sem água, mesmo após novas previsões divulgadas pela autarquia.

Moradores relatam dificuldades e impactos no dia a dia

Durante os dias de desabastecimento, a redação do Jornal de Piracicaba recebeu inúmeros relatos de moradores enfrentando dificuldades para realizar atividades básicas. Houve registros de caixas d’água completamente vazias, acúmulo de louça e roupas, além de problemas de higiene doméstica.

A falta de água também afetou estabelecimentos comerciais e serviços essenciais, exigindo adaptações emergenciais na rotina da população, que passou a depender de reservas, apoio de vizinhos ou busca por alternativas para necessidades básicas.

Saúde pública também foi afetada

A crise atingiu diretamente unidades de saúde do município. No CRAB do Piracicamirim, atendimentos foram suspensos e pacientes precisaram ser remanejados para outras unidades por falta total de água. Já na UBS do Caxambu, os atendimentos médicos continuaram, mas os banheiros precisaram ser interditados, gerando críticas e desconforto para pacientes e profissionais.

Segundo a Prefeitura, outras unidades também enfrentaram instabilidade no abastecimento, especialmente na região do Cecap, onde a recuperação do sistema ocorreu de forma mais lenta.

Nota oficial e previsão de normalização

Após três dias de interrupção, o Semae divulgou nota informando que os trabalhos de manutenção na ETA Capim Fino foram concluídos na noite de quarta-feira (14). O abastecimento para as estações elevatórias Marechal e Vila Rezende foi restabelecido, e a retomada gradual do fornecimento teve início na manhã de quinta-feira (15).

A área atendida pela Estação Elevatória do Cecap segue em recuperação, com previsão de normalização progressiva. Segundo a autarquia, o sistema deve operar plenamente até a manhã de sexta-feira (16), com prioridade para a recuperação dos reservatórios durante a noite e madrugada, quando o consumo é menor.

O Semae reforça a orientação para que os moradores utilizem a água de forma consciente até a completa regularização do serviço. Informações atualizadas podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da autarquia.

