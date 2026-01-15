Piracicaba enfrentou uma grave crise no abastecimento de água ao longo desta semana após uma pane elétrica registrada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino. O problema teve início na manhã de terça-feira (13) e provocou a interrupção parcial do fornecimento em dezenas de bairros, situação que se estendeu por mais de 40 horas e gerou reclamações de moradores, impactos no comércio e prejuízos aos serviços públicos.
VEJA MAIS:
- SEMAE divulga nota após três dias de falta de água em Piracicaba
- VÍDEO: Falta de água afeta unidades de saúde em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Falha técnica e sucessivos adiamentos
De acordo com o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), a pane ocorreu na casa de bombas da ETA Capim Fino e comprometeu o funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada Marechal, responsável por enviar água tratada a diversos reservatórios da cidade. A previsão inicial era de que o problema fosse resolvido ainda na tarde de terça-feira, com normalização durante a madrugada de quarta-feira (14), o que não se confirmou.
As chuvas registradas durante a noite atrasaram os trabalhos de manutenção e levaram à prorrogação dos prazos. Ao longo da quarta-feira, o abastecimento começou a ser retomado de forma parcial em algumas regiões, mas diversos bairros seguiram com intermitência ou sem água, mesmo após novas previsões divulgadas pela autarquia.
Moradores relatam dificuldades e impactos no dia a dia
Durante os dias de desabastecimento, a redação do Jornal de Piracicaba recebeu inúmeros relatos de moradores enfrentando dificuldades para realizar atividades básicas. Houve registros de caixas d’água completamente vazias, acúmulo de louça e roupas, além de problemas de higiene doméstica.
A falta de água também afetou estabelecimentos comerciais e serviços essenciais, exigindo adaptações emergenciais na rotina da população, que passou a depender de reservas, apoio de vizinhos ou busca por alternativas para necessidades básicas.
Saúde pública também foi afetada
A crise atingiu diretamente unidades de saúde do município. No CRAB do Piracicamirim, atendimentos foram suspensos e pacientes precisaram ser remanejados para outras unidades por falta total de água. Já na UBS do Caxambu, os atendimentos médicos continuaram, mas os banheiros precisaram ser interditados, gerando críticas e desconforto para pacientes e profissionais.
Segundo a Prefeitura, outras unidades também enfrentaram instabilidade no abastecimento, especialmente na região do Cecap, onde a recuperação do sistema ocorreu de forma mais lenta.
Nota oficial e previsão de normalização
Após três dias de interrupção, o Semae divulgou nota informando que os trabalhos de manutenção na ETA Capim Fino foram concluídos na noite de quarta-feira (14). O abastecimento para as estações elevatórias Marechal e Vila Rezende foi restabelecido, e a retomada gradual do fornecimento teve início na manhã de quinta-feira (15).
A área atendida pela Estação Elevatória do Cecap segue em recuperação, com previsão de normalização progressiva. Segundo a autarquia, o sistema deve operar plenamente até a manhã de sexta-feira (16), com prioridade para a recuperação dos reservatórios durante a noite e madrugada, quando o consumo é menor.
O Semae reforça a orientação para que os moradores utilizem a água de forma consciente até a completa regularização do serviço. Informações atualizadas podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da autarquia.