Piracicaba enfrentou uma grave crise no abastecimento de água ao longo desta semana após uma pane elétrica registrada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino. O problema teve início na manhã de terça-feira (13) e provocou a interrupção parcial do fornecimento em dezenas de bairros, situação que se estendeu por mais de 40 horas e gerou reclamações de moradores, impactos no comércio e prejuízos aos serviços públicos.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Falha técnica e sucessivos adiamentos

De acordo com o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), a pane ocorreu na casa de bombas da ETA Capim Fino e comprometeu o funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada Marechal, responsável por enviar água tratada a diversos reservatórios da cidade. A previsão inicial era de que o problema fosse resolvido ainda na tarde de terça-feira, com normalização durante a madrugada de quarta-feira (14), o que não se confirmou.