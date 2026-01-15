Em nota, o SEMAE disse: "As equipes concluíram na quarta-feira (14), às 21h, os trabalhos de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino. A unidade apresentou uma pane elétrica na casa de bombas na terça-feira (13), após chuvas, o que afetou o fornecimento de água em diferentes regiões da cidade.

Após Piracicaba enfrentar o terceiro dia consecutivo de desabastecimento de água em diversos bairros, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) divulgou uma nota oficial encaminhada ao Jornal de Piracicaba para esclarecer a situação.

O Semae informou que o abastecimento para a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Marechal e para a EEAT Vila Rezende foi restabelecido ainda na quarta-feira. Na manhã desta quinta-feira (15), o fornecimento começou a ser retomado de forma gradativa em quase todas as regiões do município. A exceção é a área atendida pela EEAT Cecap, que segue em recuperação, com previsão de retomada a partir das 12h.

A normalização do abastecimento ocorre de forma gradual, com prioridade para os períodos noturnos e de madrugada, quando o consumo é menor. A previsão é de que o sistema esteja totalmente normalizado até a manhã de sexta-feira (16)."

Atualmente, os bairros com abastecimento prejudicado são Cecap/Eldorado, Santa Rita, Taquaral, Unimep e Cidade Judiciária.

Caminhões-pipa