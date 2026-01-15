Após Piracicaba enfrentar o terceiro dia consecutivo de desabastecimento de água em diversos bairros, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) divulgou uma nota oficial encaminhada ao Jornal de Piracicaba para esclarecer a situação.
Em nota, o SEMAE disse: "As equipes concluíram na quarta-feira (14), às 21h, os trabalhos de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino. A unidade apresentou uma pane elétrica na casa de bombas na terça-feira (13), após chuvas, o que afetou o fornecimento de água em diferentes regiões da cidade.
O Semae informou que o abastecimento para a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Marechal e para a EEAT Vila Rezende foi restabelecido ainda na quarta-feira. Na manhã desta quinta-feira (15), o fornecimento começou a ser retomado de forma gradativa em quase todas as regiões do município. A exceção é a área atendida pela EEAT Cecap, que segue em recuperação, com previsão de retomada a partir das 12h.
A normalização do abastecimento ocorre de forma gradual, com prioridade para os períodos noturnos e de madrugada, quando o consumo é menor. A previsão é de que o sistema esteja totalmente normalizado até a manhã de sexta-feira (16)."
Atualmente, os bairros com abastecimento prejudicado são Cecap/Eldorado, Santa Rita, Taquaral, Unimep e Cidade Judiciária.
Caminhões-pipa
Desde terça-feira (13), o Semae disponibilizou 15 caminhões-pipa para atendimento a serviços essenciais, como hospitais, escolas públicas, unidades de saúde, Fundação Casa e Centro de Detenção Provisória (CDP). As solicitações devem ser feitas pelo telefone 115. Ainda nesta quinta-feira, mais oito caminhões-pipa devem ser enviados para reforçar o atendimento. Cada veículo tem capacidade de até 20 mil litros de água.
Unidades de saúde
Na manhã desta quinta-feira, as unidades de saúde Independência, Caxambú e Piracicamirim apresentaram problemas de abastecimento, que foram regularizados ao longo do dia. As unidades localizadas na região do Cecap seguem com fornecimento prejudicado, com previsão de normalização até o final da tarde.
Orientação
O Semae orienta os moradores a economizarem água, principalmente aqueles que possuem reservatórios, até a completa normalização do abastecimento. Informações atualizadas podem ser consultadas no site do Semae Piracicaba, na seção “Situação do Abastecimento”.
Os canais de atendimento da autarquia são: WhatsApp 24h (19) 3403-9608, Central 24h 0800 772 9611 ou telefone 115 (fixo).