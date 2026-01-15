16 de janeiro de 2026
SAÚDE PREJUDICADA

VÍDEO: Falta de água afeta unidades de saúde em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Pacientes foram dispensados por falta de água no CRAB Piracicamirim.
  A crise no abastecimento de água em Piracicaba passou dos limites e atingiu em cheio a saúde pública. Unidades básicas tiveram atendimentos suspensos, remanejados e até banheiros interditados, provocando indignação de pacientes.

No CRAB do Piracicamirim, a situação foi crítica: sem uma gota d’água, pacientes foram dispensados e remanejados às pressas para a UBS da Vila Independência. Nem serviços simples, como agendamentos, puderam ser realizados, gerando indignação logo nas primeiras horas do dia.

Na UBS do Caxambu, os atendimentos médicos até continuaram, mas os banheiros foram fechados por falta de água. A medida causou críticas e expôs um cenário preocupante, com dificuldades básicas de higiene e desconforto durante os atendimentos.

Segundo a Prefeitura, outras unidades também sofreram impactos. Em alguns pontos, o abastecimento começou a ser retomado, mas a região do Cecap ainda enfrentava instabilidade.

O Semae informou que o desabastecimento foi provocado por uma pane elétrica na ETA Capim Fino, após fortes chuvas, e que o sistema está sendo normalizado de forma gradual.

https://www.instagram.com/reel/DTidMjLjiX3/?igsh=bTl2bnJ4aDRwdmxz

