No CRAB do Piracicamirim, a situação foi crítica: sem uma gota d’água, pacientes foram dispensados e remanejados às pressas para a UBS da Vila Independência. Nem serviços simples, como agendamentos, puderam ser realizados, gerando indignação logo nas primeiras horas do dia.

A crise no abastecimento de água em Piracicaba passou dos limites e atingiu em cheio a saúde pública. Unidades básicas tiveram atendimentos suspensos, remanejados e até banheiros interditados, provocando indignação de pacientes.

Na UBS do Caxambu, os atendimentos médicos até continuaram, mas os banheiros foram fechados por falta de água. A medida causou críticas e expôs um cenário preocupante, com dificuldades básicas de higiene e desconforto durante os atendimentos.

Segundo a Prefeitura, outras unidades também sofreram impactos. Em alguns pontos, o abastecimento começou a ser retomado, mas a região do Cecap ainda enfrentava instabilidade.

O Semae informou que o desabastecimento foi provocado por uma pane elétrica na ETA Capim Fino, após fortes chuvas, e que o sistema está sendo normalizado de forma gradual.