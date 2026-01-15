O caso aconteceu na segunda-feira (12), em um hotel para cães localizado no bairro Paquetá. O animal, chamado Bucky, foi encaminhado a uma clínica veterinária após passar mal, mas não resistiu, segundo informações confirmadas pela família e pelo laudo médico.

Um cachorro da raça pug morreu poucas horas depois de ser deixado em um hotel pet em Santos, no litoral de São Paulo. A família do animal afirma que ele estava saudável no momento da entrega e que a morte foi causada por hipertermia, quadro associado ao aumento excessivo da temperatura corporal. O estabelecimento, por sua vez, diz que prestou atendimento imediato e lamentou o ocorrido.

A tutora de Bucky, a engenheira eletricista Rosana Gemignani Cardoso, de 55 anos, contou que o cachorro fazia parte da família desde 2019 e tinha papel fundamental no suporte emocional da filha, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo ela, a decisão de procurar um hotel pet foi tomada de forma excepcional, já que a família tinha uma viagem internacional programada. Até então, o animal costumava acompanhar os tutores ou ficar sob os cuidados de familiares.

Rosana afirma que uma de suas maiores preocupações era o calor, já que pugs são cães braquicefálicos — condição que exige atenção redobrada em dias quentes. De acordo com a tutora, funcionários do hotel garantiram que o local contava com ar-condicionado e estrutura adequada para esse tipo de animal.

Quadro clínico indicou hipertermia grave