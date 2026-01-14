A situação aconteceu durante uma prova de resistência que exigia esforço físico intenso. Henri competia com outros sete participantes quando começou a se sentir mal e caiu no espaço da disputa. Os colegas imediatamente pediram ajuda, e a equipe médica entrou na área para prestar atendimento. Pouco depois, a produção informou aos participantes que o ator estava consciente e sob cuidados médicos, o que levou à suspensão temporária da prova.

O Big Brother Brasil 26 viveu momentos de tensão nesta quarta-feira (14) após o ator Henri Castelli, de 47 anos, sofrer uma convulsão enquanto participava da primeira Prova do Líder da temporada. O episódio interrompeu a dinâmica, mobilizou a produção e causou comoção entre os confinados.

Após o primeiro atendimento, Henri Castelli foi encaminhado para um hospital fora dos Estúdios Globo, em Curicica, no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas pela emissora, o ator apresentou quadro clínico estável, mas permaneceu afastado da casa para realizar exames e ficar em observação.

Ainda na tarde de quarta-feira, Henri retornou brevemente ao confinamento e chegou a tranquilizar os colegas, afirmando que estava bem após os procedimentos médicos. No entanto, minutos depois, o ator voltou a passar mal e sofreu uma nova convulsão, o que exigiu outro atendimento emergencial. Diante do novo episódio, a produção se pronunciou novamente, informando apenas que o participante segue sob acompanhamento médico, sem detalhar se ele continuará no jogo.

Reação dos participantes

O clima na casa mudou após o ocorrido. Alguns brothers se emocionaram, choraram e fizeram orações enquanto aguardavam notícias sobre o estado de saúde do ator, evidenciando o impacto do episódio no início do reality.