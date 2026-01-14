Piracicaba amanheceu em clima quente nesta terça-feira (14), após a Polícia Civil estourar o esquema de um traficante que vendia drogas atendendo pedidos e prender em flagrante no Jardim Paineiras. O indivíduo comandava um sistema de tráfico usando um Honda Civic branco para espalhar entorpecentes pela cidade.
Após investigação da 2ª DISE do DEIC, policiais cumpriram mandados de busca com apoio da ROMU e surpreenderam o suspeito em um dos imóveis monitorados. No local, foi encontrada uma bolsa com drogas, balanças, material para embalo e uma caderneta com anotações do tráfico. O choque maior veio quando, sobre o guarda-roupa, indicado pelo próprio criminoso, surgiu um tijolo de skank recém-comprado por R$ 6 mil.
Sem chance de fuga, o jovem recebeu voz de prisão e foi levado ao DEIC, onde o delegado Demetrios Gondim Coelho lavrou o flagrante. Foram apreendidos skank, maconha, facas, balanças, embalagens, celular e o caderno do crime. O traficante agora esta à disposição da justiça e o “delivery da droga” teve fim em Piracicaba.