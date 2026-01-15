O Ministério Público do Paraná (MP-PR) decidiu indiciar a jovem Thayane Smith por omissão de socorro no caso do desaparecimento de Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, ocorrido durante uma trilha no Pico Paraná, no início de janeiro. O órgão também solicitou que ela indenize o amigo, que passou cinco dias perdido na mata até conseguir sair do local por conta própria.

A manifestação foi apresentada pela Promotoria de Justiça de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, e diverge da conclusão da Polícia Civil, que havia arquivado o inquérito por não identificar crime.

Entendimento do Ministério Público

Segundo o MP, há indícios de que Thayane Smith deixou Roberto para trás mesmo após perceber que ele apresentava sinais de fragilidade física e enfrentava condições adversas na trilha. Para a Promotoria, a conduta caracteriza omissão de socorro, uma vez que havia possibilidade de buscar ajuda sem risco pessoal.