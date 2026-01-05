Segundo a corporação, Roberto conseguiu chegar por conta própria até a localidade conhecida como Cacatu, em uma fazenda no município de Antonina, durante a descida do pico, considerado o ponto mais alto da região Sul do país. O deslocamento ocorreu após ele se separar da pessoa que o acompanhava na trilha.

O jovem Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, foi encontrado com vida nesta segunda-feira, 5 de janeiro, após permanecer cinco dias desaparecido na região do Pico Paraná. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), o jovem percorreu uma longa distância a pé até alcançar a área habitada. Ele foi localizado consciente e, conforme os bombeiros, apresentava condições de saúde estáveis. Equipes foram mobilizadas para realizar o atendimento e encaminhá-lo a uma unidade de saúde. Familiares também se deslocaram para encontrá-lo.

As buscas mobilizaram mais de 100 bombeiros e cerca de 300 voluntários, entre trilheiros e montanhistas, que atuaram durante os cinco dias de operações.

Roberto iniciou a trilha no dia 31 de dezembro, com a intenção de passar a virada do ano no cume do Pico Paraná. Conforme relato de familiares, ele realizava o percurso acompanhado por uma pessoa com mais experiência. Durante a descida, na manhã do dia 1º de janeiro, o jovem passou mal e não conseguiu seguir no mesmo ritmo, ficando incomunicável e sem acesso a telefone celular.