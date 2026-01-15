A USP em Piracicaba anunciou, na segunda-feira (12), o lançamento do Esalq Science Park, também chamado de Parque Científico e Tecnológico A3 (Agricultura, Alimentos e Ambiente). A iniciativa marca um novo avanço na consolidação de um ambiente voltado à pesquisa aplicada, à inovação e à aproximação entre universidade, setor produtivo e sociedade.

O lançamento da pedra fundamental simboliza o início de uma nova fase para o projeto, que passa a estruturar um espaço estratégico dedicado ao desenvolvimento de soluções científicas e tecnológicas. “As expectativas são as melhores possíveis. O parque já está oficialmente criado por meio de uma resolução assinada pelo reitor, que estabelece não apenas o modelo de gestão, mas também a constituição de seus conselhos — o estratégico, o executivo e a entidade gestora”, detalhou a diretora da Esalq, professora Thais Vieira.

VEJA MAIS

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Foco em agricultura, alimentos e meio ambiente