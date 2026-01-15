A USP em Piracicaba anunciou, na segunda-feira (12), o lançamento do Esalq Science Park, também chamado de Parque Científico e Tecnológico A3 (Agricultura, Alimentos e Ambiente). A iniciativa marca um novo avanço na consolidação de um ambiente voltado à pesquisa aplicada, à inovação e à aproximação entre universidade, setor produtivo e sociedade.
O lançamento da pedra fundamental simboliza o início de uma nova fase para o projeto, que passa a estruturar um espaço estratégico dedicado ao desenvolvimento de soluções científicas e tecnológicas. “As expectativas são as melhores possíveis. O parque já está oficialmente criado por meio de uma resolução assinada pelo reitor, que estabelece não apenas o modelo de gestão, mas também a constituição de seus conselhos — o estratégico, o executivo e a entidade gestora”, detalhou a diretora da Esalq, professora Thais Vieira.
VEJA MAIS
- Saiba as profissões que terão alta em 2026
- Centro de pesquisa para doenças da citricultura é inaugurado
- ESALQ inaugura centro voltado à agricultura sustentável
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Foco em agricultura, alimentos e meio ambiente
Vinculado à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), o Parque A3 foi concebido como um ambiente colaborativo, reunindo instituições públicas, empresas e organizações do terceiro setor. O foco principal está nas áreas de agricultura, alimentos e ambiente, alinhadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão já desenvolvidas pela unidade.
A proposta é atrair projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, estimular a cooperação entre universidade e empresas e apoiar a criação de novos produtos, processos e serviços com base científica. O parque também busca incentivar o empreendedorismo acadêmico e contribuir para a formação de estudantes de graduação e pós-graduação.
Espaço para startups e empresas inovadoras
O Esalq Science Park deverá oferecer infraestrutura adequada para startups, projetos em fase de ideação e aceleração, além de empresas já consolidadas que atuem com inovação. A expectativa é que o espaço contribua para ampliar a capacidade da região de Piracicaba em absorver iniciativas tecnológicas, atualmente considerada limitada para esse tipo de demanda.
A interação entre empresas e pesquisadores deve favorecer processos de co-criação, geração de novas tecnologias e soluções voltadas à produção de alimentos, à agricultura sustentável e à mitigação de impactos ambientais.
Integração com a incubadora tecnológica
Com a implantação do Parque A3, a Incubadora Tecnológica da Esalq (EsalqTec), em atividade desde 1994, passa a integrar o novo ambiente institucional, ampliando sua atuação dentro do ecossistema de inovação da universidade.
Além da estrutura física, o parque prevê a oferta de serviços de apoio, como espaços compartilhados, ambientes de coworking, suporte à gestão, orientação em propriedade intelectual, elaboração de projetos e articulação com redes de pesquisa, investidores e agências de fomento.