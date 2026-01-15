16 de janeiro de 2026
MÚSICA SACRA

Coro Diocesano abre audição para novos cantores em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Diocese de Piracicaba

O Coro Diocesano de Piracicaba realiza, no próximo dia 30 de janeiro, às 19h30, uma audição para a seleção de novos integrantes. A atividade acontece no subsolo da Paróquia Santo Antônio – Catedral de Piracicaba e é aberta a fiéis católicos com mais de 18 anos.

A avaliação será conduzida pelo maestro Genival Silva, com o apoio dos chefes de naipe do coro. Durante a audição, os candidatos deverão cantar e realizar vocalises, com o objetivo de demonstrar percepção musical, afinação e aptidão para o canto coral.

Inscrições são feitas pelo WhatsApp

Não é exigido conhecimento musical prévio para participar da seleção, embora essa habilidade seja considerada um diferencial. Pessoas que já cantam em coros paroquiais também podem se inscrever.

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do WhatsApp, acessando o link disponibilizado pelo grupo. O Coro Diocesano atua em celebrações e eventos litúrgicos da Diocese, contribuindo para a valorização da música sacra e da participação dos fiéis na vida pastoral.

