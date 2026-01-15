O Coro Diocesano de Piracicaba realiza, no próximo dia 30 de janeiro, às 19h30, uma audição para a seleção de novos integrantes. A atividade acontece no subsolo da Paróquia Santo Antônio – Catedral de Piracicaba e é aberta a fiéis católicos com mais de 18 anos.

A avaliação será conduzida pelo maestro Genival Silva, com o apoio dos chefes de naipe do coro. Durante a audição, os candidatos deverão cantar e realizar vocalises, com o objetivo de demonstrar percepção musical, afinação e aptidão para o canto coral.

