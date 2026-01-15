Após anos marcados por juros elevados e maior restrição ao financiamento imobiliário, o mercado começa a enxergar um horizonte mais favorável para 2026. No centro dessa virada está o Minha Casa Minha Vida, que passou por ajustes importantes e tende a facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa e média renda — ao mesmo tempo em que cria um ambiente mais positivo para quem deseja vender imóveis enquadrados no programa.
A expectativa de redução da taxa Selic, combinada com novas regras de crédito, deve aumentar o poder de compra dos consumidores e reaquecer a procura por imóveis populares, tanto novos quanto usados.
VEJA MAIS:
- Frente fria trará chuva e frio para Piracicaba; VEJA quando
- Inquilino precisa mesmo pintar o imóvel ao sair? SAIBA AGORA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Crédito maior amplia alcance do financiamento
Uma das mudanças mais relevantes foi retomada no último trimestre de 2025, quando a Caixa Econômica Federal voltou a financiar até 80% do valor do imóvel pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). A medida ampliou o número de famílias aptas ao crédito e reduziu a necessidade de altos valores de entrada, um dos principais entraves para a compra da casa própria.
Além disso, ajustes operacionais nos sistemas de financiamento tornaram os processos mais acessíveis e compatíveis com a realidade de quem depende do programa habitacional.
FGTS e parcelas mais leves entram na conta
Outro fator que deve favorecer o mercado em 2026 é o uso estratégico dos recursos do FGTS, que vem sendo incorporado de forma mais eficiente nas operações de financiamento. Com isso, a tendência é de parcelas mais baixas ao longo do contrato, o que amplia a segurança financeira das famílias e incentiva a tomada de decisão pela compra do imóvel.
Esse cenário cria um efeito direto sobre a demanda, aquecendo as negociações e reduzindo o tempo de venda dos imóveis que atendem às regras do Minha Casa Minha Vida.
Efeito em cadeia no setor imobiliário
O impacto das mudanças vai além do comprador final. De acordo com análises do setor divulgadas pelo portal Publicidade Imobiliária, a expectativa de aumento nas vendas deve beneficiar construtoras, incorporadoras, corretores e empresas ligadas à construção civil.
Com mais unidades sendo negociadas, o setor tende a gerar novos postos de trabalho e movimentar a economia, especialmente em cidades de médio porte, onde o programa tem forte presença.
Programa completa 17 anos com papel estratégico
Criado há 17 anos, o Minha Casa Minha Vida segue como uma das principais políticas públicas de habitação do país. Em 2026, o programa deve reforçar sua dupla função: reduzir o déficit habitacional e estimular a atividade econômica, especialmente em um momento de retomada gradual do crescimento.
Para proprietários de imóveis, o cenário indica uma oportunidade concreta de vender com mais agilidade. Para o mercado, sinaliza um novo ciclo de confiança.