A expectativa de redução da taxa Selic, combinada com novas regras de crédito, deve aumentar o poder de compra dos consumidores e reaquecer a procura por imóveis populares, tanto novos quanto usados.

Após anos marcados por juros elevados e maior restrição ao financiamento imobiliário, o mercado começa a enxergar um horizonte mais favorável para 2026. No centro dessa virada está o Minha Casa Minha Vida, que passou por ajustes importantes e tende a facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa e média renda — ao mesmo tempo em que cria um ambiente mais positivo para quem deseja vender imóveis enquadrados no programa.

Uma das mudanças mais relevantes foi retomada no último trimestre de 2025, quando a Caixa Econômica Federal voltou a financiar até 80% do valor do imóvel pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). A medida ampliou o número de famílias aptas ao crédito e reduziu a necessidade de altos valores de entrada, um dos principais entraves para a compra da casa própria.

Além disso, ajustes operacionais nos sistemas de financiamento tornaram os processos mais acessíveis e compatíveis com a realidade de quem depende do programa habitacional.

FGTS e parcelas mais leves entram na conta

Outro fator que deve favorecer o mercado em 2026 é o uso estratégico dos recursos do FGTS, que vem sendo incorporado de forma mais eficiente nas operações de financiamento. Com isso, a tendência é de parcelas mais baixas ao longo do contrato, o que amplia a segurança financeira das famílias e incentiva a tomada de decisão pela compra do imóvel.