Os aparelhos adquiridos possuem tela de 50 polegadas, resolução 4K e capacidade de acesso à internet. Os equipamentos serão utilizados exclusivamente para a reprodução de conteúdos musicais e audiovisuais previamente selecionados, por meio de plataformas digitais.

O governo federal irá destinar 40 televisores do tipo Smart TV para a execução de um programa de exibição de conteúdos audiovisuais voltado à reintegração social de pessoas privadas de liberdade nas penitenciárias federais de segurança máxima. O investimento previsto é de R$ 85,4 mil, com distribuição dos equipamentos entre as cinco unidades do sistema penitenciário federal.

A iniciativa integra o programa ReintegraCINE, desenvolvido no âmbito da política de reintegração social do Sistema Penitenciário Federal. De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), anteriormente as atividades de cinema eram realizadas por meio da Cinemateca, com exibições baseadas em mídias físicas, como DVDs e fitas VHS.

Segundo a secretaria, a substituição desses formatos tornou necessária a atualização tecnológica do projeto, com o objetivo de garantir sua continuidade em conformidade com os avanços tecnológicos e com as diretrizes da administração pública. Para viabilizar a mudança, foi realizada consulta à Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que se posicionou favoravelmente ao uso de plataformas digitais, desde que respeitadas exigências de segurança institucional.

A definição dos conteúdos ficará sob responsabilidade da Divisão de Reabilitação das Penitenciárias Federais. A programação deverá passar por avaliação da Divisão de Segurança e Disciplina, além de aprovação do Conselho Disciplinar do Preso de cada unidade, que também determinará quais internos poderão participar das sessões.