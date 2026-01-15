Bolsa Família terá R$ 158 bilhões previstos no Orçamento de 2026

O Bolsa Família seguirá como uma das principais políticas públicas de transferência de renda do país em 2026. De acordo com o Orçamento da União para o próximo ano, o programa contará com R$ 158 bilhões, mantendo o mesmo patamar de recursos autorizado para 2025.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, sancionado nesta quarta-feira (14) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estabelece uma previsão de superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), o que corresponde a R$ 34,5 bilhões.