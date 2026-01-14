A tarde desta terça-feira (13) foi marcada por correria e tensão no Jardim Oriente em Piracicaba. Dois homens foram presos pela Polícia Militar após um furto qualificado e inusitado que causou prejuízo e medo a uma família do bairro. Graças à ação rápida da PM, um veículo Fiat Prêmio, ano 1985 furtado e vários objetos levados da residência foram recuperados.
Segundo a Polícia Militar, os criminosos invadiram uma casa e fugiram levando um Fiat Prêmio, ano 1985, além de diversos pertences da vítima. As informações iniciais apontavam ainda que o crime contou com o apoio de um Gol vermelho, usado para dar cobertura à fuga.
Assim que o alerta foi transmitido pelo rádio, várias viaturas entraram em ação. O cerco policial se fechou rapidamente e, na Rua Nelson Furlan, três indivíduos foram abordados junto aos veículos envolvidos na ocorrência.
Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao Plantão Policial de Piracicaba, com forte apoio de equipes da PM. Após ouvir os envolvidos e analisar os fatos, o delegado de plantão confirmou a prisão de dois homens por furto qualificado. O terceiro foi ouvido e liberado.
O carro furtado e os objetos levados da residência foram totalmente recuperados e devolvidos à vítima. Os dois presos seguem agora à disposição da Justiça.