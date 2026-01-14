A tarde desta terça-feira (13) foi marcada por correria e tensão no Jardim Oriente em Piracicaba. Dois homens foram presos pela Polícia Militar após um furto qualificado e inusitado que causou prejuízo e medo a uma família do bairro. Graças à ação rápida da PM, um veículo Fiat Prêmio, ano 1985 furtado e vários objetos levados da residência foram recuperados.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos invadiram uma casa e fugiram levando um Fiat Prêmio, ano 1985, além de diversos pertences da vítima. As informações iniciais apontavam ainda que o crime contou com o apoio de um Gol vermelho, usado para dar cobertura à fuga.