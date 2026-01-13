A 26ª edição do Big Brother Brasil teve início nesta segunda-feira (12) e deixou claro, logo no primeiro dia, que a combinação entre jogadores anônimos, celebridades e veteranos do programa deve render conflitos, alianças improváveis e momentos de grande repercussão fora da casa. A estreia apresentou ao público um elenco diverso e deu os primeiros sinais de como o jogo pode se desenrolar nas próximas semanas.

VEJA MAIS:

Entrada dos participantes revela primeiros atritos

A dinâmica de abertura colocou inicialmente os participantes do grupo Pipoca na casa. Entre os primeiros a entrar estavam Samira Said e Milena Lages, que começaram a explorar o espaço enquanto novos confinados chegavam. Pouco depois, a entrada de Paulo Augusto gerou comentários nas redes sociais após ele demonstrar surpresa ao encontrar Milena, questionando se ela também fazia parte do elenco.