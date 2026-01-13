A 26ª edição do Big Brother Brasil teve início nesta segunda-feira (12) e deixou claro, logo no primeiro dia, que a combinação entre jogadores anônimos, celebridades e veteranos do programa deve render conflitos, alianças improváveis e momentos de grande repercussão fora da casa. A estreia apresentou ao público um elenco diverso e deu os primeiros sinais de como o jogo pode se desenrolar nas próximas semanas.
Entrada dos participantes revela primeiros atritos
A dinâmica de abertura colocou inicialmente os participantes do grupo Pipoca na casa. Entre os primeiros a entrar estavam Samira Said e Milena Lages, que começaram a explorar o espaço enquanto novos confinados chegavam. Pouco depois, a entrada de Paulo Augusto gerou comentários nas redes sociais após ele demonstrar surpresa ao encontrar Milena, questionando se ela também fazia parte do elenco.
O episódio não gerou discussão direta no momento, mas repercutiu mais tarde em conversas do participante com Pedro Espíndola, quando Paulo relatou desconforto e citou Juliano Floss durante o diálogo. Pedro, por sua vez, relativizou a situação e mencionou o comportamento de Milena durante a Casa de Vidro.
Além deles, o grupo Pipoca conta ainda com Breno Corã, Brígido Neto, Jordana Morais, Marcelo Araújo, Marciele da Silva e Maxiane Silva, que passaram o primeiro dia focados em conhecer a casa e observar a movimentação dos colegas.
Veteranos resgatam rivalidades e protagonismo
A entrada dos veteranos trouxe um tom nostálgico ao programa. O reencontro entre Ana Paula Renault e Sarah Andrade foi marcado por ironia e comentários diretos, relembrando o perfil combativo das duas em suas edições anteriores.
Outro nome que chamou atenção foi Alberto Cowboy, conhecido por sua participação polêmica no BBB 7. Logo no primeiro dia, ele relembrou rivalidades antigas e protagonizou uma troca bem-humorada com Ana Paula ao comentar sobre idade e relacionamentos.
Também fazem parte do grupo veterano Babu Santana, Jonas Sulzbach e Sol Vega, que tiveram um início mais estratégico, observando o comportamento dos demais participantes antes de se posicionar no jogo.
Camarotes apostam em carisma e bastidores
Entre os famosos, Solange Couto se destacou ao compartilhar histórias de sua longa trajetória na televisão e bastidores da emissora, o que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Henri Castelli, por sua vez, manteve uma postura mais reservada, apesar de conversas descontraídas com Jonas Sulzbach, nas quais comentou hábitos pessoais e rotina.
A atriz Aline Campos, o ex-jogador Edílson Capetinha e o influenciador Juliano Floss completam o grupo Camarote. Juliano chamou atenção ao conversar com Babu Santana sobre redes sociais e diferença de gerações, além de mencionar seu relacionamento com a cantora Marina Sena.
Estratégia ainda em construção
Apesar do prêmio inédito em disputa, muitos participantes afirmaram que ainda não pensaram em estratégias claras. Brígido Neto chegou a questionar o grupo sobre planos de jogo, mas Sarah Andrade, Sol Vega e Jonas Sulzbach indicaram que as definições devem acontecer apenas após a primeira Prova do Líder, que promete alterar as relações dentro da casa.
Quarto Branco concentra tensão fora da casa
Enquanto isso, a disputa pelas últimas vagas do grupo Pipoca ocorre no Quarto Branco, onde Chaiany, Ricardinho e Matheus, entre outros participantes não selecionados inicialmente, enfrentam uma dinâmica de resistência.
O confinamento foi marcado por conflitos verbais, comportamentos considerados provocativos e discussões sobre preconceito, o que elevou a tensão durante a madrugada e chamou a atenção do público.
Edição aposta em formato inédito
O BBB 26 é a primeira edição a reunir três grupos distintos desde o início do jogo: anônimos, famosos e ex-participantes. A expectativa é que a mistura de experiências e perfis aumente o nível das disputas e gere narrativas intensas ao longo da temporada.
Com um primeiro dia movimentado, o reality já mostrou que não deve faltar polêmica, emoção e embates que prometem dominar as redes sociais nos próximos meses.