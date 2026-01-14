A avaliação foi conduzida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), órgão responsável por analisar medicamentos, vacinas e procedimentos sob critérios que vão além da eficácia clínica. Embora os estudos apontem alta proteção contra o chamado cobreiro e suas sequelas, o parecer final foi negativo, com base principalmente no impacto financeiro da inclusão do imunizante no programa nacional.

Mesmo reconhecida como uma das principais ferramentas para prevenir complicações graves do herpes-zóster, a vacina contra a doença não será incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (12), reacende o debate sobre prioridades na saúde pública e o acesso desigual a tecnologias consideradas essenciais, especialmente para idosos e pessoas imunocomprometidas.

De acordo com o Ministério da Saúde, a projeção de gastos para ofertar a vacina recombinante adjuvada ultrapassaria R$ 5,2 bilhões em um período de cinco anos. O valor foi considerado incompatível com o orçamento atual do Programa Nacional de Imunizações, que precisa atender a diversas frentes simultaneamente.

O argumento central é que, nas condições avaliadas, a vacina não atingiu os critérios de custo-efetividade exigidos para incorporação. Na prática, isso significa que, apesar de funcionar bem, o preço cobrado pelo imunizante foi considerado alto demais para a realidade do SUS — um posicionamento que tem sido alvo de críticas por especialistas em saúde coletiva.

Doença silenciosa, impacto duradouro

O herpes-zóster surge a partir da reativação do vírus da catapora, que permanece adormecido no organismo por décadas. Com o avanço da idade ou a redução da imunidade, o vírus pode voltar a se manifestar, causando lesões na pele acompanhadas de dor intensa.