Desenvolvido pela farmacêutica Gilead Sciences e comercializado com o nome Sunlenca, o lenacapavir já havia sido aprovado por agências reguladoras dos Estados Unidos e da União Europeia. Agora, com o aval brasileiro, o país passa a integrar o grupo que reconhece oficialmente a segurança e a efetividade da nova tecnologia.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso do lenacapavir no Brasil, um medicamento inovador que promete transformar as estratégias de prevenção e tratamento do HIV. Aplicado apenas duas vezes ao ano, o fármaco apresentou eficácia próxima de 100% em estudos clínicos e já vinha sendo acompanhado de perto por autoridades de saúde ao redor do mundo.

A liberação do lenacapavir contempla duas finalidades distintas. A primeira é a profilaxia pré-exposição (PrEP), indicada para pessoas que não vivem com HIV, com mais de 12 anos, peso acima de 35 quilos e teste negativo para o vírus. A segunda é voltada ao tratamento de pacientes que já vivem com HIV e apresentam resistência a múltiplas classes de antivirais, um grupo que enfrenta opções terapêuticas cada vez mais limitadas.

Segundo a Gilead, os pedidos de registro foram analisados em caráter prioritário pela Anvisa, devido ao impacto potencial do medicamento na saúde pública e no enfrentamento da epidemia de HIV.

Por que a injeção semestral é considerada revolucionária?

Diferentemente da PrEP oral, disponível no SUS desde 2017 e baseada em comprimidos de uso diário, o lenacapavir exige apenas duas aplicações ao ano. Embora os comprimidos também sejam altamente eficazes, a necessidade de uso contínuo ainda compromete a adesão de parte da população.