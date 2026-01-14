Em razão da mudança, os atendimentos serão suspensos nos dias 22 e 23 de janeiro, com retorno das atividades regulares no dia 26 de janeiro de 2026, uma segunda-feira.

O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de Piracicaba (CAPS IJ) passará a atender em novo endereço a partir do dia 22 de janeiro. Atualmente localizado na rua XV de Novembro, 2.517, o serviço será transferido para um imóvel mais amplo e adequado, situado na rua Floriano Carraro, 425, no bairro Nova Piracicaba.

A alteração de endereço tem como objetivo oferecer melhores condições estruturais para o atendimento de crianças e adolescentes, respeitando a prioridade absoluta garantida a esse público pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

No novo espaço, será possível aprimorar o manejo de crises, ampliar o número de salas e diversificar as atividades terapêuticas oferecidas aos usuários. A nova sede conta com ampla recepção, sala de acolhimento, banheiros com acessibilidade, refeitório para os pacientes, sala de enfermagem, dois consultórios médicos, sala administrativa, quatro salas para grupos, espaço para oficinas de ambiência, área externa arborizada, além de estacionamento em frente ao imóvel e pontos de ônibus próximos, garantindo maior acessibilidade à população atendida.

Atendimento em porta aberta e equipe multiprofissional

O CAPS IJ atende crianças e adolescentes de 5 a 18 anos com transtornos psiquiátricos graves e persistentes, funcionando no modelo de porta aberta, conforme a Portaria nº 3.088 do Ministério da Saúde. Dessa forma, qualquer pessoa pode procurar o serviço sem necessidade de encaminhamento prévio ou agendamento.