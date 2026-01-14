Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos de Logística e Almoxarife

A Prefeitura de Piracicaba está com inscrições abertas até 5 de fevereiro para os cursos gratuitos de Logística e Almoxarife. As formações fazem parte do programa Qualifica SP, do Governo do Estado de São Paulo, voltado à capacitação e recolocação de pessoas no mercado de trabalho.

Ao todo, são oferecidas 120 vagas, distribuídas em duas turmas por curso, com aulas presenciais no Sest Senat Piracicaba, localizado na rua Rossini Pinto, 200, no Jardim Panorama.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Como participar