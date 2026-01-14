Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos de Logística e Almoxarife
A Prefeitura de Piracicaba está com inscrições abertas até 5 de fevereiro para os cursos gratuitos de Logística e Almoxarife. As formações fazem parte do programa Qualifica SP, do Governo do Estado de São Paulo, voltado à capacitação e recolocação de pessoas no mercado de trabalho.
Ao todo, são oferecidas 120 vagas, distribuídas em duas turmas por curso, com aulas presenciais no Sest Senat Piracicaba, localizado na rua Rossini Pinto, 200, no Jardim Panorama.
Como participar
Os cursos serão ministrados nos períodos da tarde, das 13h às 17h, e da noite, das 18h às 22h, com início previsto para o dia 23 de fevereiro.
As inscrições devem ser feitas pelo site do Qualifica SP. O interessado deve acessar a opção “Vagas Abertas”, selecionar “Novo Emprego”, escolher o formato presencial, o município de Piracicaba, o turno e o curso desejado e clicar em “Inscrever-se”. Para finalizar, é necessário fazer login com a conta Gov.br (CPF) e aguardar o e-mail de convocação.