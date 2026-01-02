A declaração foi feita no domingo (11), durante conversa com jornalistas a bordo do Air Force One. Ao comentar sobre a segurança do território ártico, o presidente debochou da estrutura local ao afirmar: “E sabe qual é a defesa da Groenlândia? Basicamente dois trenós puxados por cachorros”. A fala causou indignação entre autoridades europeias e especialistas em relações internacionais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a provocar reação internacional ao reforçar sua intenção de incorporar a Groenlândia ao território norte-americano, mesmo sem o consentimento da Dinamarca, país ao qual a ilha pertence. Em tom irônico, Trump minimizou a capacidade defensiva da região e afirmou que os EUA irão controlar a ilha “de um jeito ou de outro”.

Apesar do comentário, a Groenlândia não possui Forças Armadas próprias por ser um território autônomo do Reino da Dinamarca. A defesa é coordenada por Copenhague, com foco em vigilância marítima e aérea. O país mantém patrulheiros navais e aeronaves de monitoramento, além da presença de uma base militar dos Estados Unidos em Pituffik, que abriga cerca de 650 militares americanos e sistemas de radar antimísseis.

A região é considerada estratégica no cenário global por sua posição no Ártico, área cada vez mais disputada devido ao avanço do degelo, à abertura de novas rotas comerciais e ao potencial econômico de recursos naturais. Trump afirma que sua intenção é impedir o avanço da Rússia e da China na região.

Europa reage e Otan entra em alerta

As novas declarações ampliaram a preocupação entre aliados europeus. Segundo informações divulgadas por agências internacionais, países da Otan discutem medidas para reforçar a presença militar na Groenlândia, em um movimento liderado por Reino Unido e Alemanha.