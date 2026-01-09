A adoção responsável é uma etapa fundamental para garantir qualidade de vida aos animais resgatados, além de contribuir para a proteção animal, o combate aos maus-tratos e a promoção de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal no município.

Cerca de 50 cães e 50 gatos aguardam por uma nova família na Divisão de Proteção Animal, setor da Prefeitura de Piracicaba vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Todos os animais estão disponíveis para adoção e já estão vacinados, castrados, vermifugados e microchipados.

“O processo de adoção é realizado de forma criteriosa e responsável. Antes da efetivação, os interessados passam por um período de aproximação e ambientação com o animal, acompanhado por profissionais da Divisão, que auxiliam na socialização e na avaliação da compatibilidade entre o animal e a família. Após a adoção, a equipe segue acompanhando o processo até que esteja totalmente consolidado”, explicou o médico veterinário Mauricio Etechebere, gerente do setor.

RESGATADOS – Os animais atendidos pela Divisão são, em sua maioria, provenientes de situações de maus-tratos, principal frente de atuação do setor, além de casos de animais acometidos por doenças ou vítimas de atropelamento. Esses atendimentos ocorrem, principalmente, a partir de denúncias feitas pelo telefone 156. “Após o acionamento, a equipe da Divisão realiza uma triagem técnica para averiguar a situação do animal e definir os encaminhamentos necessários”, disse o veterinário.

Todos os animais resgatados passam por um protocolo completo de cuidados, que inclui castração, vermifugação, vacinação e microchipagem, procedimentos realizados na própria unidade. Além disso, os cães participam de rotinas de exercícios físicos e passeios orientados, fundamentais para a socialização e o equilíbrio comportamental, enquanto os gatos passam por atividades como escovação e manejo gradual, favorecendo a adaptação ao contato humano.