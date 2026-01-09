Cerca de 50 cães e 50 gatos aguardam por uma nova família na Divisão de Proteção Animal, setor da Prefeitura de Piracicaba vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Todos os animais estão disponíveis para adoção e já estão vacinados, castrados, vermifugados e microchipados.
A adoção responsável é uma etapa fundamental para garantir qualidade de vida aos animais resgatados, além de contribuir para a proteção animal, o combate aos maus-tratos e a promoção de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal no município.
“O processo de adoção é realizado de forma criteriosa e responsável. Antes da efetivação, os interessados passam por um período de aproximação e ambientação com o animal, acompanhado por profissionais da Divisão, que auxiliam na socialização e na avaliação da compatibilidade entre o animal e a família. Após a adoção, a equipe segue acompanhando o processo até que esteja totalmente consolidado”, explicou o médico veterinário Mauricio Etechebere, gerente do setor.
RESGATADOS – Os animais atendidos pela Divisão são, em sua maioria, provenientes de situações de maus-tratos, principal frente de atuação do setor, além de casos de animais acometidos por doenças ou vítimas de atropelamento. Esses atendimentos ocorrem, principalmente, a partir de denúncias feitas pelo telefone 156. “Após o acionamento, a equipe da Divisão realiza uma triagem técnica para averiguar a situação do animal e definir os encaminhamentos necessários”, disse o veterinário.
Todos os animais resgatados passam por um protocolo completo de cuidados, que inclui castração, vermifugação, vacinação e microchipagem, procedimentos realizados na própria unidade. Além disso, os cães participam de rotinas de exercícios físicos e passeios orientados, fundamentais para a socialização e o equilíbrio comportamental, enquanto os gatos passam por atividades como escovação e manejo gradual, favorecendo a adaptação ao contato humano.
“É importante destacar que animais saudáveis encontrados em situação de abandono não devem ser trazidos para a Divisão de Proteção, porque nossa estrutura e espaço físico são destinados exclusivamente ao atendimento de animais que necessitam de cuidados veterinários e acompanhamento especializado. O recebimento de animais saudáveis comprometeria o atendimento daqueles que chegam em condições mais graves”, alertou Etechebere.
Mesmo nesses casos, a população pode entrar em contato com a Divisão de Proteção Animal para receber orientação técnica sobre a melhor forma de manejo e encaminhamento para adoção responsável.
ADOTE – Para conhecer os animais e iniciar o processo de adoção, é necessário entrar em contato pelos telefones (19) 3427-2721 ou 3434-3888 (WhatsApp) e agendar uma visita. Após esse processo, é feita uma avaliação do interessado em adotar para garantir que cada pet (cão ou gato) seja encaminhado para um ambiente saudável, promovendo a posse responsável. Somente maiores de 18 anos podem adotar. A Divisão de Proteção Animal fica na rua dos Mandis, s/n, bairro Jupiá.