De acordo com relatos e vídeos enviados à reportagem, o rio estaria recebendo o descarte de grande quantidade de sujeira, resíduos sólidos e poluentes oriundos de esgoto. As imagens mostram materiais acumulados em diferentes pontos do curso d’água, além de alteração na coloração da água em alguns trechos, o que tem gerado preocupação entre moradores que vivem nas proximidades e frequentam a região.

Moradores procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da região do rio Corumbataí, uma das principais fontes de captação de água para tratamento e abastecimento do município.

O rio Corumbataí tem papel relevante no sistema de abastecimento de Piracicaba, sendo utilizado para a captação de água que passa por tratamento antes de ser distribuída à população. Por esse motivo, moradores destacam a necessidade de atenção contínua às condições do rio e ao cumprimento das normas ambientais e sanitárias.

Embora alguns acontecimentos sejam factuais, especialistas em saneamento apontam que ligações irregulares e o descarte inadequado de resíduos também contribuem para a sobrecarga do sistema de esgoto. A orientação é para que calhas, ralos e tubulações destinadas à água de chuva não sejam conectados à rede de esgoto, prática que pode provocar entupimentos e o retorno de resíduos aos corpos d’água.

Também é recomendado que lixo, restos de materiais e outros resíduos não sejam descartados em ralos ou tubulações. Essas ações comprometem o funcionamento do sistema de saneamento e podem resultar em extravasamentos de esgoto, afetando diretamente rios, córregos e áreas próximas.