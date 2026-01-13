15 de janeiro de 2026
INDIGNAÇÃO

VÍDEO: Moradores denunciam descarte de esgoto no rio Corumbataí

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Imagens: PiraMemeCity
As imagens mostram materiais acumulados em diferentes pontos do curso d’água, além de alteração na coloração da água em alguns trechos
Moradores procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da região do rio Corumbataí, uma das principais fontes de captação de água para tratamento e abastecimento do município.

Saiba Mais:

De acordo com relatos e vídeos enviados à reportagem, o rio estaria recebendo o descarte de grande quantidade de sujeira, resíduos sólidos e poluentes oriundos de esgoto. As imagens mostram materiais acumulados em diferentes pontos do curso d’água, além de alteração na coloração da água em alguns trechos, o que tem gerado preocupação entre moradores que vivem nas proximidades e frequentam a região.

O rio Corumbataí tem papel relevante no sistema de abastecimento de Piracicaba, sendo utilizado para a captação de água que passa por tratamento antes de ser distribuída à população. Por esse motivo, moradores destacam a necessidade de atenção contínua às condições do rio e ao cumprimento das normas ambientais e sanitárias.

Embora alguns acontecimentos sejam factuais, especialistas em saneamento apontam que ligações irregulares e o descarte inadequado de resíduos também contribuem para a sobrecarga do sistema de esgoto. A orientação é para que calhas, ralos e tubulações destinadas à água de chuva não sejam conectados à rede de esgoto, prática que pode provocar entupimentos e o retorno de resíduos aos corpos d’água.

Também é recomendado que lixo, restos de materiais e outros resíduos não sejam descartados em ralos ou tubulações. Essas ações comprometem o funcionamento do sistema de saneamento e podem resultar em extravasamentos de esgoto, afetando diretamente rios, córregos e áreas próximas.

Moradores aguardam que os órgãos responsáveis realizem vistorias e adotem medidas para identificar as causas do descarte relatado, com o objetivo de evitar novos lançamentos irregulares e preservar o rio Corumbataí, considerado estratégico para o abastecimento de Piracicaba.

O que diz a Mirante

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Águas do Mirante, que em nota, disse: "A Mirante informa que equipes técnicas já estão atuando na região do rio Corumbataí para mitigar os impactos e realizar a limpeza da rede coletora, que foi obstruída por resíduos deslocados em razão do elevado volume de água de chuva.

A concessionária mantém trabalhos contínuos de operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário, com a execução de limpezas preventivas e corretivas em diferentes pontos da cidade. E reforça a importância da colaboração da população, orientando que calhas, ralos e tubulações de água de chuva não sejam conectados à rede de esgoto e que o descarte de lixo e resíduos nas tubulações seja evitado, uma vez que essas práticas comprometem o funcionamento do sistema e podem resultar em extravasamentos".

