Durante décadas, eles fizeram parte da rotina de quem precisava se comunicar fora de casa. Parar na calçada, inserir fichas ou cartões e aguardar a chamada completar era um gesto comum. Em 2026, no entanto, esse hábito tende a desaparecer de vez: os orelhões devem começar a ser retirados em larga escala das grandes cidades brasileiras.
A mudança foi autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e acompanha a transformação do setor de telefonia fixa, que deixou o regime de concessão e passou a operar por autorização. Na prática, isso elimina a obrigação das operadoras de manter telefones públicos em áreas com ampla cobertura de rede móvel.
Uso mínimo, custo máximo
Dados recentes do setor indicam que muitos telefones públicos registram, hoje, menos de uma ligação diária. Em contraste, o custo de manutenção segue alto, impulsionado por vandalismo recorrente, furtos de componentes e dificuldade para reposição de peças.
Em diversas regiões, os aparelhos deixaram de cumprir qualquer função comunicacional e passaram a ocupar espaço como estruturas abandonadas, frequentemente usadas para colagem irregular de anúncios ou como obstáculos em calçadas movimentadas.
A estimativa é que cerca de 30 mil orelhões sejam removidos ao longo do próximo ano, sobretudo em áreas centrais, corredores comerciais e avenidas de grande circulação.
O que muda com a nova regra
Com o novo modelo regulatório, empresas como Oi, Claro e Vivo não precisam mais manter os equipamentos onde o serviço perdeu relevância. A decisão reflete um cenário já consolidado: a telefonia móvel alcança praticamente toda a população urbana, tornando os telefones públicos dispensáveis nesses locais.
Apesar disso, a Anatel avalia que o serviço ainda pode ser necessário em pontos específicos do país. Regiões rurais, áreas remotas e comunidades indígenas seguem no radar para a manutenção de terminais, principalmente para emergências e comunicação básica.
Um ícone do design brasileiro
Mais do que um equipamento funcional, o orelhão se tornou um símbolo urbano. Criado na década de 1970 pela arquiteta Chu Ming Silveira, o projeto buscava durabilidade, proteção contra intempéries e isolamento acústico, sem recorrer a cabines fechadas.
A cúpula de fibra de vidro, com formato arredondado, virou referência internacional em design e urbanismo, sendo estudada até hoje como exemplo de solução simples e eficiente para o espaço público.
Memória coletiva nas calçadas
A retirada dos orelhões marca também o fim de inúmeras histórias cotidianas. Eles foram essenciais para pedidos de socorro, ligações rápidas para casa, contatos de trabalho e conversas que mudaram destinos — tudo antes da popularização dos celulares.
Agora, o silêncio desses equipamentos anuncia uma transição definitiva. O que antes era ponto de encontro com o mundo externo se transforma em lembrança de uma época em que comunicar exigia parar, esperar e ouvir o som característico da chamada completando.