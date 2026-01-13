Durante décadas, eles fizeram parte da rotina de quem precisava se comunicar fora de casa. Parar na calçada, inserir fichas ou cartões e aguardar a chamada completar era um gesto comum. Em 2026, no entanto, esse hábito tende a desaparecer de vez: os orelhões devem começar a ser retirados em larga escala das grandes cidades brasileiras.

A mudança foi autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e acompanha a transformação do setor de telefonia fixa, que deixou o regime de concessão e passou a operar por autorização. Na prática, isso elimina a obrigação das operadoras de manter telefones públicos em áreas com ampla cobertura de rede móvel.

Uso mínimo, custo máximo