Número de MEIs cresce 3% nas regiões de Campinas e Piracicaba

O número de Microempreendedores Individuais (MEIs) nas regiões de Campinas e Piracicaba registrou crescimento em 2025, na comparação com 2024. O avanço foi de aproximadamente 3% nas duas regiões, indicando a continuidade do movimento de formalização de pequenos negócios no interior paulista.

Na região de Campinas, o total de MEIs passou de pouco mais de 291 mil para cerca de 300 mil, representando um aumento de 3,1%. Já na região de Piracicaba, o crescimento foi de 3,32%, com o número de microempreendedores subindo de 141 mil para 145 mil registros.