Número de MEIs cresce 3% nas regiões de Campinas e Piracicaba
O número de Microempreendedores Individuais (MEIs) nas regiões de Campinas e Piracicaba registrou crescimento em 2025, na comparação com 2024. O avanço foi de aproximadamente 3% nas duas regiões, indicando a continuidade do movimento de formalização de pequenos negócios no interior paulista.
Na região de Campinas, o total de MEIs passou de pouco mais de 291 mil para cerca de 300 mil, representando um aumento de 3,1%. Já na região de Piracicaba, o crescimento foi de 3,32%, com o número de microempreendedores subindo de 141 mil para 145 mil registros.
O avanço é associado, principalmente, à busca por regularização e aos benefícios da formalização, como acesso à previdência social, possibilidade de emissão de nota fiscal e maior facilidade para atender exigências do mercado e fechar contratos com empresas e órgãos públicos.
Municípios com maior crescimento
Entre as cidades analisadas, alguns municípios apresentaram crescimento acima da média regional. Mombuca liderou a alta percentual, com aumento de 10% no número de MEIs. Em seguida aparecem Indaiatuba, com 7,6%, e Artur Nogueira, com 7,4%.
Campinas segue como o município com o maior número absoluto de microempreendedores individuais, somando 130.852 MEIs ativos, o que reforça o peso econômico da cidade na região.
Quedas pontuais
Apesar do cenário geral positivo, duas cidades registraram leve retração no número de microempreendedores. Charqueada apresentou queda de 0,07%, com o encerramento de uma empresa. Já Monte Alegre do Sul teve redução de 0,7%, com o fechamento de seis MEIs.
Esse tipo de variação é considerado pontual e comum em municípios com características específicas, como forte vocação turística ou economia mais sazonal.
Cenário para os próximos anos
A avaliação é de que o crescimento do número de microempreendedores indica um ambiente econômico ativo, com espaço para novos negócios em diferentes setores. Ao mesmo tempo, o aumento do número de MEIs traz desafios, como maior concorrência e a necessidade de qualificação para garantir a sustentabilidade das empresas.
Ainda assim, a expectativa é de que os índices de formalização se mantenham em patamares semelhantes nos próximos anos, acompanhando o dinamismo econômico das regiões de Campinas e Piracicaba.