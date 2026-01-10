O XV de Piracicaba estreia na série A2 do Campeonato Paulista, neste domingo, às 10h, contra o São Bento, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. O jogo será transmitido pelo site do Jornal de Piracicaba.
Leia também:
- Prefeitura define entidades do chamamento esportivo para 2026
- Doação ao XV passa a ser feita por PIX no Semae
“Eu sempre falo que a pré-temporada é uma construção. Estamos respeitando, novamente, os processos, continuando com a identidade que nos fez vencedor em nossa última competição. Nos atentamos, ainda, ao que não deu certo em 2025, pois não devemos levar somente os acertos em consideração, os erros também nos ensinam. Foi um ano de muito trabalho, o qual estamos dando sequência, e a preparação foi muito boa”, disse o técnico do Alvinegro Piracicabano, Moisés Egert.
“A continuidade de um trabalho é sempre muito importante, pois ela acelera processos, faz com que você pule etapas. Nós, da comissão técnica, focamos em outras coisas para esta A2. A permanência de vários campeões da Copa Paulista e as contratações pontuais, com atletas dentro do perfil que gostamos, nos dão bastante convicção para o que está por vir. O grupo tem correspondido com muita entrega e compromisso às nossas atividades e estamos confiantes”, prosseguiu o treinador.
Preparação
Em sua última semana de pré-temporada, em preparação para a estreia no Paulistão A2 o XV de Piracicaba anunciou mais dois reforços: o zagueiro Lucas Ramires, 23 anos, ex-Volta Redonda, que veio por empréstimo do Atlético/GO, e o atacante Henry, 26 anos, artilheiro do Osasco Sporting no Paulistão A2 2025, que chega por empréstimo do São Bernardo FC, onde obteve o acesso à Série B nacional.
Ambos estão integrados ao elenco do Alvinegro Piracicabano, que contratou também, durante este mesmo período, os goleiros Filipe Costa, ex-Ferroviária, e Victor Golas, ex-Caxias; os laterais-direito Luís Melo, ex-São José/SP, e Marlon, ex-Água Santa; o lateral-esquerdo Gustavo Kuhn, emprestado pelo Capivariano; o zagueiro Balardin, ex-Botafogo/PB; o volante Maurício Oliveira, ex-Atlético Tubarão; o meio-campista Robson Duarte, ex-Londrina; e o atacante Edson Cariús, ex-Tirol.
Mais sobre a dupla
Lucas Pereira Ramires Constante é gaúcho de Três Cachoeiras e começou em seu estado natal, atuando por Hercílio Luz, Esportivo e Juventude. O defensor tem, ainda, uma experiência internacional, no Vorskla da Ucrânia, antes de vestir a camisa do Ferroviário, além do Atlético/GO e do Volta Redonda. O técnico Moisés Egert conta para esse mesmo setor com Almir Luan, autor do gol do título da última Copa Paulista Sicredi, Luís Felipe, Luiz Gustavo e o recém-chegado Balardin.
O paulistano Henry Miyamoto Garcia Silva, na base, defendeu Osasco FC, Atlético/MG e Osasco Audax. Em seguida, foi para Portugal, para o SC Braga. No retorno ao Brasil, voltou para o Osasco Audax e jogou também por Paulista, Ska Brasil, Maguary/PE e os clubes citados anteriormente, o Osasco Sporting e o São Bernardo FC. Pela Série A2 do ano passado, teve uma média de, praticamente, um gol a cada duas partidas, tendo anotado sete gols em 15 participações no torneio.