O XV de Piracicaba estreia na série A2 do Campeonato Paulista, neste domingo, às 10h, contra o São Bento, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. O jogo será transmitido pelo site do Jornal de Piracicaba.

“Eu sempre falo que a pré-temporada é uma construção. Estamos respeitando, novamente, os processos, continuando com a identidade que nos fez vencedor em nossa última competição. Nos atentamos, ainda, ao que não deu certo em 2025, pois não devemos levar somente os acertos em consideração, os erros também nos ensinam. Foi um ano de muito trabalho, o qual estamos dando sequência, e a preparação foi muito boa”, disse o técnico do Alvinegro Piracicabano, Moisés Egert.