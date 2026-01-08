08 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ESPORTE MUNICIPAL

Prefeitura define entidades do chamamento esportivo para 2026

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação CCS
Iniciação do karatê no Santa Rosa.
Iniciação do karatê no Santa Rosa.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, divulgou nesta quarta-feira (07) os resultados preliminares do chamamento público de fomento esportivo para o ano de 2026. A publicação foi feita no Diário Oficial do Município e contempla organizações da sociedade civil que irão desenvolver projetos de formação e desenvolvimento esportivo entre janeiro e dezembro do próximo ano.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O Caldeirão Futebol Clube ficará responsável pelas modalidades de basquete feminino, ciclismo (masculino e feminino), futebol feminino, futsal masculino e futsal feminino. Já a Associação Sport Way de Piracicaba teve projetos aprovados para boxe, karatê, judô (todas nas categorias masculina e feminina), além de ginástica rítmica, kickboxing e tênis de mesa.

Outras entidades também foram selecionadas para executar atividades esportivas específicas. A Associação Piracicabana de Taekwondo será responsável pela modalidade, enquanto o Clube de Campo assumirá o basquete masculino. A capoeira ficará a cargo do Instituto Afropira, a canoagem com a Ascapi (Associação de Canoagem de Piracicaba) e o basquete sobre rodas com a AAPP (Associação de Apoio à Pessoa Paraplégica).

O handebol masculino e feminino será desenvolvido pela 15 de Piracicaba, o rugby pela APR (Associação Piracicaba Rugby), o voleibol feminino pela Associação Toque do Futuro e o masculino pela AVPT (Associação Voleibol para Todos). Já o skate ficará sob responsabilidade da Casa do Hip Hop e o futebol masculino com a Associação Amigos do XV.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, o chamamento público é um procedimento administrativo que permite à Prefeitura firmar parcerias com entidades sem fins lucrativos para a execução de atividades de interesse público. “Graças à sensibilidade do prefeito Helinho Zanatta, abrimos esse chamamento em diversas modalidades com o objetivo de garantir acesso ao esporte para todos”, destacou.

Leandro Reynaldo da Silva, gestor do Caldeirão Futebol Clube, entidade que já atuou em projetos esportivos no município em 2025, ressalta a importância do chamamento para o desenvolvimento social. “Com o apoio do Poder Público, conseguimos tirar crianças da rua, oferecer a prática esportiva e formar bons cidadãos para o futuro”, afirmou.

Todos os processos seguem a Lei Federal nº 13.019/2014, são regulamentados pelo decreto municipal nº 1.093, de 1º de junho de 2017, e atendem às diretrizes do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários