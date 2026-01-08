O Caldeirão Futebol Clube ficará responsável pelas modalidades de basquete feminino, ciclismo (masculino e feminino), futebol feminino, futsal masculino e futsal feminino. Já a Associação Sport Way de Piracicaba teve projetos aprovados para boxe, karatê, judô (todas nas categorias masculina e feminina), além de ginástica rítmica, kickboxing e tênis de mesa.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, divulgou nesta quarta-feira (07) os resultados preliminares do chamamento público de fomento esportivo para o ano de 2026. A publicação foi feita no Diário Oficial do Município e contempla organizações da sociedade civil que irão desenvolver projetos de formação e desenvolvimento esportivo entre janeiro e dezembro do próximo ano.

Outras entidades também foram selecionadas para executar atividades esportivas específicas. A Associação Piracicabana de Taekwondo será responsável pela modalidade, enquanto o Clube de Campo assumirá o basquete masculino. A capoeira ficará a cargo do Instituto Afropira, a canoagem com a Ascapi (Associação de Canoagem de Piracicaba) e o basquete sobre rodas com a AAPP (Associação de Apoio à Pessoa Paraplégica).

O handebol masculino e feminino será desenvolvido pela 15 de Piracicaba, o rugby pela APR (Associação Piracicaba Rugby), o voleibol feminino pela Associação Toque do Futuro e o masculino pela AVPT (Associação Voleibol para Todos). Já o skate ficará sob responsabilidade da Casa do Hip Hop e o futebol masculino com a Associação Amigos do XV.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, o chamamento público é um procedimento administrativo que permite à Prefeitura firmar parcerias com entidades sem fins lucrativos para a execução de atividades de interesse público. “Graças à sensibilidade do prefeito Helinho Zanatta, abrimos esse chamamento em diversas modalidades com o objetivo de garantir acesso ao esporte para todos”, destacou.