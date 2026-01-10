10 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

Milhões de motociclistas não precisam pagar o IPVA 2026

Por Da redação/Pira1
Tempo de leitura: 1 min
Governo de SP
Motos de até 180cc estão liberadas do pagamento do IPVA, neste ano de 2026.
 O IPVA das motos até 180 cilindradas acabou em São Paulo. De acordo com informações oficiais do Governo do Estado de São Paulo, foi sancionada a lei que zera o imposto para quem vive e trabalha sobre duas rodas.O anúncio ocorreu em dezembro.

A partir deste ano de 2026, motos, motonetas e ciclomotores de até 180cc, em nome de pessoas físicas, ficam livres do IPVA, desde que estejam com documentação em dia. É alívio real, principalmente para motoboys, entregadores e trabalhadores que dependem da moto para garantir a renda mensal.

Segundo informações, são 4,3 milhões de motos beneficiadas, ou seja, 3 em cada 4 motos que rodam no estado vão ficar sem pagar nada de IPVA. Na prática, é aquele dinheiro que antes ia para o imposto e agora pode virar mercado, conta paga, combustivel ou investimento.

 “A moto é ferramenta de trabalho, sustento e locomoção. Essa isenção é um alívio para quem movimenta São Paulo todos os dias”, destacou o governador Tarcisio de Freitas em entrevista.

A nova lei muda as regras do IPVA e reconhece o papel da moto na vida do trabalhador. O IPVA é zero para motos até 180cc, valendo a partir deste ano de 2026, apenas para pessoas física.

