Uma cena chocante chamou a atenção da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira:um imóvel usado para o cultivo e venda de maconha foi descoberto a poucos metros da UPA de São Pedro, uma das áreas mais sensíveis da cidade. A ação terminou com três pessoas detidas — um homem e duas mulheres — e revelou uma situação ainda mais grave.
A descoberta foi resultado de trabalho de inteligência e denúncias anônimas, ligadas a uma ocorrência de tráfico registrada no fim de dezembro. Com informações precisas em mãos, a PM mobilizou viaturas de São Pedro e Piracicaba e cercou o endereço suspeito.
Mesmo antes da entrada no imóvel, os policiais já visualizaram, da rua, plantas com características de maconha, confirmando as suspeitas. No interior da residência, o cenário era claro: o local funcionava como uma verdadeira estufa do tráfico.
Durante a abordagem, o homem confessou ser o responsável pelo cultivo ilegal. Mas o caso ganhou contornos ainda mais alarmantes quando os policiais encontraram cinco crianças dentro da casa, convivendo no mesmo ambiente do crime.
Diante da gravidade da situação, o Conselho Tutelar foi imediatamente acionado. Uma conselheira compareceu ao local e adotou as medidas necessárias para garantir a proteção dos menores.
Toda a ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial de São Pedro, onde o caso segue em investigação. Os envolvidos podem responder por tráfico de drogas e outros crimes, enquanto as autoridades apuram se o local abastecia pontos de venda na cidade.