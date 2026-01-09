Uma cena chocante chamou a atenção da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira:um imóvel usado para o cultivo e venda de maconha foi descoberto a poucos metros da UPA de São Pedro, uma das áreas mais sensíveis da cidade. A ação terminou com três pessoas detidas — um homem e duas mulheres — e revelou uma situação ainda mais grave.

A descoberta foi resultado de trabalho de inteligência e denúncias anônimas, ligadas a uma ocorrência de tráfico registrada no fim de dezembro. Com informações precisas em mãos, a PM mobilizou viaturas de São Pedro e Piracicaba e cercou o endereço suspeito.