Uma forte tempestade elétrica atingiu Piracicaba na noite desta quinta-feira (8), acompanhada de chuva intensa e rajadas de vento que provocaram transtornos pontuais em diferentes regiões da cidade. O céu ficou encoberto por nuvens carregadas, com relâmpagos frequentes e trovões que puderam ser ouvidos a quilômetros de distância.

A chuva começou no início da noite, se intensificou rapidamente exigindo atenção redobrada de motoristas. Moradores relataram alagamentos rápidos em alguns pontos e uma árvore caiu na rua Dona Francisca, conforme notíciamos. A Defesa Civil manteve o monitoramento das áreas mais suscetíveis a alagamentos e orientou a população a evitar locais abertos durante a ocorrência de descargas elétricas, além de não se abrigar sob árvores.