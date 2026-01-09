Uma forte tempestade elétrica atingiu Piracicaba na noite desta quinta-feira (8), acompanhada de chuva intensa e rajadas de vento que provocaram transtornos pontuais em diferentes regiões da cidade. O céu ficou encoberto por nuvens carregadas, com relâmpagos frequentes e trovões que puderam ser ouvidos a quilômetros de distância.
A chuva começou no início da noite, se intensificou rapidamente exigindo atenção redobrada de motoristas. Moradores relataram alagamentos rápidos em alguns pontos e uma árvore caiu na rua Dona Francisca, conforme notíciamos. A Defesa Civil manteve o monitoramento das áreas mais suscetíveis a alagamentos e orientou a população a evitar locais abertos durante a ocorrência de descargas elétricas, além de não se abrigar sob árvores.
Como se forma uma tempestade elétrica
Uma tempestade elétrica se forma, principalmente, a partir da combinação de calor, umidade e instabilidade atmosférica. O ar quente e úmido próximo ao solo sobe rapidamente e dá origem a nuvens do tipo cumulonimbus, que podem atingir grandes altitudes. No interior dessas nuvens, o choque entre partículas de gelo, gotas de água e cristais provoca a separação de cargas elétricas. Quando a diferença de carga se torna muito grande, ocorre a descarga elétrica — o raio — que pode acontecer entre nuvens ou entre a nuvem e o solo, acompanhada de trovões, chuva intensa e ventos fortes.