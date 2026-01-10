A intensa onda de calor que atinge o Estado de São Paulo acendeu um sinal de alerta no sistema de abastecimento. Na Grande São Paulo, o consumo de água cresceu 60%, enquanto os principais reservatórios operam em níveis críticos. Diante do cenário, o governo estadual reforça o pedido por uso consciente da água e destaca que pequenas mudanças na rotina doméstica têm impacto direto na preservação dos mananciais.

Atualmente, o Sistema Integrado Metropolitano (SIM) trabalha com apenas 26,36% da capacidade, e a previsão de chuvas abaixo da média para janeiro pode dificultar a recuperação dos reservatórios nos próximos meses.

Reservatórios sob pressão e medidas em curso