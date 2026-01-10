A intensa onda de calor que atinge o Estado de São Paulo acendeu um sinal de alerta no sistema de abastecimento. Na Grande São Paulo, o consumo de água cresceu 60%, enquanto os principais reservatórios operam em níveis críticos. Diante do cenário, o governo estadual reforça o pedido por uso consciente da água e destaca que pequenas mudanças na rotina doméstica têm impacto direto na preservação dos mananciais.
Atualmente, o Sistema Integrado Metropolitano (SIM) trabalha com apenas 26,36% da capacidade, e a previsão de chuvas abaixo da média para janeiro pode dificultar a recuperação dos reservatórios nos próximos meses.
Reservatórios sob pressão e medidas em curso
Desde agosto, a Região Metropolitana de São Paulo adota a gestão da demanda no período noturno, com redução da pressão na rede entre 19h e 5h. A estratégia, determinada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), já resultou na economia de 57 bilhões de litros de água, ajudando a preservar os mananciais em meio à estiagem prolongada.
Mesmo com a medida, o aumento expressivo do consumo durante o calor extremo mantém o sistema em estado de atenção, exigindo novas ações de conscientização da população.
Pequenos gestos, grande economia de água
Mudanças simples no dia a dia podem aliviar significativamente a demanda sobre o sistema de abastecimento. Confira exemplos de atitudes que fazem diferença:
Banhos mais curtos
Reduzir cerca de cinco minutos no tempo de banho pode gerar uma economia de até 80 litros de água em uma única vez — volume suficiente para atender as necessidades básicas de uma pessoa por semanas.
Louça sem desperdício
Ensaboar pratos, copos e talheres com a torneira fechada evita o desperdício de aproximadamente 80 litros, o equivalente a vários banhos rápidos.
Escovação consciente
Manter a torneira fechada ao escovar os dentes pode poupar até 12 litros de água por uso, quantidade que parece pequena, mas faz diferença ao longo do dia.
Carro limpo com balde
Trocar a mangueira pelo balde na lavagem do veículo pode economizar até 300 litros, volume suficiente para abastecer uma caixa d’água de pequeno porte.
Novo modelo amplia controle e prevenção
Desde 2025, a Grande São Paulo conta com um modelo avançado de gestão hídrica, que monitora continuamente o nível dos reservatórios e orienta ações preventivas ou emergenciais conforme a situação.
A metodologia estabelece sete faixas de atuação, que variam de prevenção até cenários críticos com rodízio no abastecimento. Atualmente, o estado está na faixa 3, que prevê redução noturna de pressão por 10 horas e reforço das campanhas de conscientização.
Nos estágios mais graves, as medidas incluem períodos maiores de restrição e, no limite, rodízio entre regiões, com apoio de caminhões-pipa para serviços essenciais.
Consumo consciente é decisivo
Com temperaturas elevadas, chuvas escassas e reservatórios em baixa, especialistas reforçam que a colaboração da população é essencial. Economizar água dentro de casa não é apenas uma atitude individual, mas uma ação coletiva que ajuda a garantir o abastecimento para milhões de pessoas.