O prazo para o Alistamento Militar 2026 está aberto desde 1º de janeiro e segue até o dia 30 de junho. O procedimento é obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos ao longo de 2026, e as inscrições podem ser feitas de forma online ou presencial, conforme as orientações do Exército Brasileiro.
Como realizar o alistamento
O alistamento pode ser feito pela internet, por meio do site oficial do Exército Brasileiro. Quem preferir também pode comparecer pessoalmente à Junta de Serviço Militar (JSM) de Piracicaba, localizada na rua Prudente de Moraes, nº 926.
Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documento original com foto (RG ou Carteira Nacional de Habilitação), CPF e comprovante de endereço.
Situação de quem perdeu o prazo
Jovens nascidos antes de 2008 que ainda não realizaram o alistamento militar devem comparecer obrigatoriamente de forma presencial à Junta de Serviço Militar. Nesses casos, há cobrança de multa por atraso no alistamento, conforme prevê a legislação.
Etapas e início do serviço militar
No segundo semestre de 2026, os alistados passarão pelas etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. O Serviço Militar propriamente dito está previsto para começar em 2027, com duração de março a novembro.
O serviço militar obrigatório tem como finalidade formar uma reserva estratégica de recursos humanos qualificados, apta a atuar na defesa da cidade ou em ações de apoio à população quando necessário.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3422-6394.