O prazo para o Alistamento Militar 2026 está aberto desde 1º de janeiro e segue até o dia 30 de junho. O procedimento é obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos ao longo de 2026, e as inscrições podem ser feitas de forma online ou presencial, conforme as orientações do Exército Brasileiro.

Como realizar o alistamento

O alistamento pode ser feito pela internet, por meio do site oficial do Exército Brasileiro. Quem preferir também pode comparecer pessoalmente à Junta de Serviço Militar (JSM) de Piracicaba, localizada na rua Prudente de Moraes, nº 926.