Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo já precisam se programar para o IPVA 2026. A cobrança do imposto começa na próxima segunda-feira (12), conforme o calendário oficial da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP). A data de vencimento varia de acordo com o final da placa do veículo.

Logo no início do ano, o contribuinte tem duas alternativas principais: quitar o imposto em cota única com desconto de 3% ou optar pelo parcelamento em até cinco vezes. A escolha pode impactar diretamente no valor final pago.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Desconto ou parcelamento: entenda as opções