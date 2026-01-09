Com 20 metros de comprimento e área interna expansível para 60 m², a carreta leva ao interior paulista parte da experiência do Museu Catavento, referência em divulgação científica. O espaço reúne nove experimentos interativos nas áreas de física, química, biologia, geografia e história, ampliando o acesso à ciência de forma lúdica e participativa.

As férias de janeiro ganham um reforço especial na região de Piracicaba com a chegada da carreta itinerante “Museu Catavento: Ciência que vai até você”, ação que integra o programa CultSP na Estrada, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A iniciativa faz parte da programação Férias CultSP, que reúne atividades culturais e educativas gratuitas em todo o estado.

Na região de Piracicaba, a programação contempla Cordeirópolis, Limeira e Santa Bárbara d’Oeste. Em Cordeirópolis, a carreta fica estacionada de 19 a 21 de janeiro, em frente ao coreto da Praça Jamil Abrahão Saad, no Centro. Já em Limeira, a visitação acontece de 23 a 29 de janeiro, na Rua Dr. José Botelho Veloso, no Jardim Santa Cecília. O circuito regional se encerra em Santa Bárbara d’Oeste, entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro, no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, na região central da cidade.

Sobre a ação

O circuito interno tem duração média de 25 minutos, com atendimento de até 20 pessoas por sessão, sempre acompanhadas por quatro educadores que atuam como mediadores. Entre os destaques estão o Gerador de Van de Graaff, que demonstra eletricidade estática, a bicicleta que gera energia, uma maquete tridimensional do núcleo da Terra e uma instalação sonora com o canto de 30 espécies de aves brasileiras.

Além da estrutura interna, o público também pode participar de oficinas educativas na área externa, desenvolvidas em parceria com espaços culturais locais. A carreta conta com acessibilidade e funciona das 8h30 às 17h30, podendo atender em diferentes dias da semana conforme a cidade.