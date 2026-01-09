Uma cena de vandalismo dentro de uma igreja chocou fiéis e moradores de Paulista, no Grande Recife, na manhã da última quinta-feira (8). Uma mulher de 56 anos foi detida após destruir uma imagem de Nossa Senhora e agredir o sacristão da Igreja Matriz de Santa Isabel Rainha de Portugal, localizada no Centro da cidade.
Ação foi registrada em vídeo
Câmeras de segurança do templo, além de imagens feitas por uma testemunha, flagraram toda a ação. Nos vídeos, a mulher aparece inicialmente sentada em um dos bancos da igreja. Em seguida, ela se levanta, caminha pelo corredor central e se dirige até uma mesa onde estava a escultura religiosa. Sem discutir com outras pessoas, ela empurra a imagem, que cai e se quebra completamente.
Após o ato de depredação, a mulher deixa o local. Segundo a paróquia, durante o episódio, ela também gritou algumas palavras e chegou a agredir o sacristão, que tentou intervir. Apesar da agressão, o funcionário não precisou de atendimento médico.
Igreja lamenta e registra ocorrência
Em nota, a Arquidiocese de Olinda e Recife informou que a imagem destruída fazia parte do espaço de devoção dos fiéis. A instituição lamentou o ocorrido e confirmou que o pároco da igreja, padre Douglas Severo, não estava presente no momento do ataque, mas registrou um boletim de ocorrência assim que tomou conhecimento do caso.
A peça religiosa ficou totalmente danificada, e até o momento não há confirmação sobre o que motivou a atitude da mulher.
Investigação em andamento
A Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada pela 8ª Delegacia Seccional de Paulista. A mulher foi autuada por dano ao patrimônio, prestou depoimento e, posteriormente, liberada.
De acordo com a corporação, as investigações já foram iniciadas e seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias e a motivação do ato.