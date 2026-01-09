Uma cena de vandalismo dentro de uma igreja chocou fiéis e moradores de Paulista, no Grande Recife, na manhã da última quinta-feira (8). Uma mulher de 56 anos foi detida após destruir uma imagem de Nossa Senhora e agredir o sacristão da Igreja Matriz de Santa Isabel Rainha de Portugal, localizada no Centro da cidade.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Ação foi registrada em vídeo

Câmeras de segurança do templo, além de imagens feitas por uma testemunha, flagraram toda a ação. Nos vídeos, a mulher aparece inicialmente sentada em um dos bancos da igreja. Em seguida, ela se levanta, caminha pelo corredor central e se dirige até uma mesa onde estava a escultura religiosa. Sem discutir com outras pessoas, ela empurra a imagem, que cai e se quebra completamente.