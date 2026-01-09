A Pantone revelou a Cloud Dancer (PANTONE 11-4201) como a cor de 2026 e surpreendeu o mercado ao colocar um tom de branco no centro das tendências globais. É a primeira vez, em 26 anos, que uma nuance tão clara assume o protagonismo. Leve e equilibrada, a escolha dialoga com um desejo coletivo por calma, simplicidade e espaços mais acolhedores em meio à rotina acelerada.

Descrito como um branco suave e sereno, o Cloud Dancer surge como resposta ao excesso de estímulos visuais. Mais do que uma tendência estética, a tonalidade aponta para uma mudança de comportamento: ambientes que favorecem bem-estar, foco e sensação de respiro visual.

Uma base neutra que valoriza luz e espaço