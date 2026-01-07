Motoristas de São Paulo já podem regularizar o licenciamento 2026 antes mesmo do início do calendário oficial. O pagamento antecipado está liberado para veículos de qualquer final de placa e permite começar o ano sem pendências, evitando transtornos como multas acumuladas, restrições administrativas e até o recolhimento do veículo.

O cronograma tradicional do Detran-SP, que organiza o licenciamento por final de placa, só começa em julho e segue até dezembro. Ainda assim, quem prefere se antecipar pode quitar a taxa desde já, no valor de R$ 174,08, desde que não haja débitos pendentes.

VEJA MAIS:

Pagamento antecipado ganha força no estado