Motoristas de São Paulo já podem regularizar o licenciamento 2026 antes mesmo do início do calendário oficial. O pagamento antecipado está liberado para veículos de qualquer final de placa e permite começar o ano sem pendências, evitando transtornos como multas acumuladas, restrições administrativas e até o recolhimento do veículo.
O cronograma tradicional do Detran-SP, que organiza o licenciamento por final de placa, só começa em julho e segue até dezembro. Ainda assim, quem prefere se antecipar pode quitar a taxa desde já, no valor de R$ 174,08, desde que não haja débitos pendentes.
VEJA MAIS:
- É melhor parcelar o IPVA ou pagar à vista? DESCUBRA AGORA
- Pagamento do IPVA 2026 é liberado; VEJA os prazos e onde pagar
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Pagamento antecipado ganha força no estado
A adesão à regularização vem crescendo. Apenas nos três primeiros meses de 2025, mais de 5,5 milhões de veículos foram licenciados no estado. A expectativa do Detran-SP é que o número aumente com a facilidade dos meios digitais e a liberação do pagamento antecipado.
Outro ponto positivo é que, após a quitação, a atualização do documento é imediata, sem necessidade de espera ou comparecimento presencial.
O que é preciso para licenciar o veículo
Antes de pagar o licenciamento, o proprietário deve verificar se há pendências. Entre as exigências estão:
- Quitação do IPVA;
- Pagamento de multas de trânsito, se houver;
- Ausência de bloqueios administrativos ou judiciais.
Com tudo regularizado, basta informar o Renavam e efetuar o pagamento da taxa.
Onde pagar e como acessar o documento
O licenciamento pode ser feito de forma rápida pelos canais oficiais:
- Portal do Detran-SP;
- Aplicativos Detran-SP e Poupatempo Digital;
- Site da Senatran;
- Bancos conveniados (internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico).
Após o pagamento, o CRLV digital pode ser salvo no celular ou impresso em papel comum, tendo a mesma validade legal.
Atenção: licenciamento atrasado pode gerar apreensão
Circular com o licenciamento vencido é infração grave e pode resultar no recolhimento do veículo para um pátio credenciado. Nesses casos, o Detran-SP oferece a Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), serviço online que permite resolver a situação em poucos minutos, desde que todos os débitos — incluindo estadia no pátio — sejam pagos.
A regularização antecipada, portanto, não é apenas uma comodidade, mas também uma forma de economizar tempo, dinheiro e evitar dores de cabeça ao longo do ano.