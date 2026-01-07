07 de janeiro de 2026
DETRAN

Licenciamento 2026 já está disponível em SP; VEJA como fazer

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Governo de SP

Motoristas de São Paulo já podem regularizar o licenciamento 2026 antes mesmo do início do calendário oficial. O pagamento antecipado está liberado para veículos de qualquer final de placa e permite começar o ano sem pendências, evitando transtornos como multas acumuladas, restrições administrativas e até o recolhimento do veículo.

O cronograma tradicional do Detran-SP, que organiza o licenciamento por final de placa, só começa em julho e segue até dezembro. Ainda assim, quem prefere se antecipar pode quitar a taxa desde já, no valor de R$ 174,08, desde que não haja débitos pendentes.

Pagamento antecipado ganha força no estado

A adesão à regularização vem crescendo. Apenas nos três primeiros meses de 2025, mais de 5,5 milhões de veículos foram licenciados no estado. A expectativa do Detran-SP é que o número aumente com a facilidade dos meios digitais e a liberação do pagamento antecipado.

Outro ponto positivo é que, após a quitação, a atualização do documento é imediata, sem necessidade de espera ou comparecimento presencial.

O que é preciso para licenciar o veículo

Antes de pagar o licenciamento, o proprietário deve verificar se há pendências. Entre as exigências estão:

  • Quitação do IPVA;
  • Pagamento de multas de trânsito, se houver;
  • Ausência de bloqueios administrativos ou judiciais.

Com tudo regularizado, basta informar o Renavam e efetuar o pagamento da taxa.

Onde pagar e como acessar o documento

O licenciamento pode ser feito de forma rápida pelos canais oficiais:

  • Portal do Detran-SP;
  • Aplicativos Detran-SP e Poupatempo Digital;
  • Site da Senatran;
  • Bancos conveniados (internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico).

Após o pagamento, o CRLV digital pode ser salvo no celular ou impresso em papel comum, tendo a mesma validade legal.

Atenção: licenciamento atrasado pode gerar apreensão

Circular com o licenciamento vencido é infração grave e pode resultar no recolhimento do veículo para um pátio credenciado. Nesses casos, o Detran-SP oferece a Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), serviço online que permite resolver a situação em poucos minutos, desde que todos os débitos — incluindo estadia no pátio — sejam pagos.

A regularização antecipada, portanto, não é apenas uma comodidade, mas também uma forma de economizar tempo, dinheiro e evitar dores de cabeça ao longo do ano.

