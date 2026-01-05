O início do ano costuma trazer uma lista extensa de despesas, e o IPVA está entre as que mais pesam no bolso dos motoristas. Em 2026, a dúvida se repete: vale mais a pena pagar o imposto de uma vez, aproveitando o desconto, ou dividir o valor ao longo dos meses para preservar o caixa? A resposta depende menos da regra e mais do planejamento financeiro de cada proprietário.

Calendário e regras variam conforme o estado

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é cobrado anualmente e segue normas definidas por cada estado. Em geral, os vencimentos começam em janeiro e são organizados de acordo com o final da placa do veículo.

O contribuinte normalmente pode escolher entre a quitação em parcela única — com abatimento — ou o parcelamento, que costuma se estender pelos primeiros meses do ano.