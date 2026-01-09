Com um repertório marcado por arranjos elaborados, improvisos e fortes influências da música brasileira, a banda promete uma apresentação que dialoga com a atmosfera leve e festiva do verão, reforçando o espaço da música instrumental em eventos culturais de grande circulação.

A Máfia do Jazz, referência da cena instrumental de Piracicaba, está confirmada como uma das atrações do Festival de Verão das Águas 2026, em Águas de Lindóia (SP). O grupo sobe ao palco neste domingo (11), às 17h, na Praça Adhemar de Barros, um dos principais cartões-postais da estância hidromineral.

A participação da Máfia do Jazz no festival se insere em um contexto de valorização da cultura regional e da diversidade musical. Reconhecida pelo trabalho autoral e pela qualidade técnica de seus músicos, a banda leva ao público uma experiência sonora que transita entre o jazz, a música brasileira e a experimentação instrumental.

Para Deivid Marcelino, produtor artístico e percussionista do grupo, a apresentação tem um significado especial. “Estamos muito felizes em participar do Festival de Verão das Águas 2026. Águas de Lindóia é um lugar que atrai famílias e viajantes de todo o país, e levar o nosso som para esse público em um evento tão vibrante é uma grande honra”, afirma.

Festival de Verão movimenta Águas de Lindóia

O Festival de Verão das Águas é realizado pela Secretaria de Turismo de Águas de Lindóia em parceria com organizadores culturais e acontece durante o mês de janeiro, com entrada gratuita. A programação reúne música ao vivo, gastronomia, food trucks, cervejas artesanais, atividades recreativas e espaços voltados ao público familiar e infantil.