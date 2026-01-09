A medida faz parte de uma ação de fiscalização mais ampla, voltada a coibir a circulação de medicamentos falsificados ou com falhas graves de embalagem, que representam risco direto à saúde da população.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão imediata de um lote falsificado do medicamento Mounjaro, após a confirmação de que o produto circulava de forma irregular no mercado brasileiro. A decisão inclui a proibição total de comercialização, distribuição e uso do lote identificado como D838878, considerado não autêntico.

O alerta foi emitido depois que a Eli Lilly do Brasil Ltda., empresa detentora do registro do Mounjaro, informou oficialmente à Anvisa que o lote em questão não foi fabricado pela companhia. Com isso, o produto passou a ser tratado como falsificado, sem qualquer garantia de origem, qualidade ou segurança.

O Mounjaro, cujo princípio ativo é a tirzepatida, é utilizado no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade. Por seu alto valor terapêutico e comercial, o medicamento tem sido alvo recorrente de esquemas de falsificação, segundo autoridades sanitárias.

Por que medicamentos falsos são perigosos?

De acordo com a Anvisa, produtos irregulares podem conter substâncias desconhecidas, dosagens incorretas ou até compostos tóxicos. Além de não oferecerem o efeito terapêutico esperado, esses medicamentos podem agravar doenças ou causar reações adversas graves.