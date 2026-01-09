Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um incidente envolvendo um cachorro da raça pastor-alemão. Nas imagens, o animal escorrega da sacada de um imóvel e fica pendurado para fora da estrutura, enquanto a dona tenta auxiliá-lo.

A gravação mostra o momento em que a tutora se aproxima e consegue segurar o cachorro, puxando-o de volta para a sacada. A ação evita que o animal caia de uma altura elevada. Durante o resgate, o cachorro permanece próximo da dona até ser colocado em segurança.