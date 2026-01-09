09 de janeiro de 2026
EMOCIONANTE

VÍDEO: Cachorro fica pendurado em sacada e detalhe impressiona

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Durante o resgate, o cachorro permanece próximo da dona até ser colocado em segurança
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um incidente envolvendo um cachorro da raça pastor-alemão. Nas imagens, o animal escorrega da sacada de um imóvel e fica pendurado para fora da estrutura, enquanto a dona tenta auxiliá-lo.

Saiba Mais:

A gravação mostra o momento em que a tutora se aproxima e consegue segurar o cachorro, puxando-o de volta para a sacada. A ação evita que o animal caia de uma altura elevada. Durante o resgate, o cachorro permanece próximo da dona até ser colocado em segurança.

Um detalhe observado no vídeo é a reação do animal ao avistar a tutora. Enquanto é resgatado, o cachorro movimenta o rabo de forma contínua, comportamento associado à interação com a dona.

O vídeo teve ampla circulação nas redes sociais e foi compartilhado por usuários de diferentes plataformas. Nos comentários, internautas destacaram o desfecho do episódio e a relação entre o cachorro e sua tutora. Não há informações sobre o local do ocorrido nem sobre quando o incidente foi registrado.

