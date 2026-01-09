O homem de 45 anos, inconformado com o fim do relacionamento, que invadiu a casa e abriu fogo contra a ex-companheira, de 36 anos, e o atual parceiro dela, na manhã desta quinta-feira, mas errou a mira, foi localizado horas depois e preso pela Polícia Militar no centro da cidade de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Avião cai e explode em canavial
- Áuidios de terror no "ZAP" faz homem registrar BO em Piracicaba
De acordo com as informações, o indivíduo estava caminhando pela rua Cunha Bastos, quando tentou esconder o rosto ao ver a viatura, mas não deu certo.
Ao notar a aproximação dos policiais ele correu, atravessou ruas, pulou obstáculos e tentou desaparecer pela rua Alferes Franco, mas foi cercado e capturado nas proximidades do Colégio São José. Com ele, os policiais encontraram um celular e cerca de R$ 200 em dinheiro.
Durante a abordagem, o homem confessou o ataque. Disse que atirou, admitiu que queria matar, mas tentou justificar o crime afirmando que o alvo seria apenas o atual companheiro da ex. Ainda relatou que efetuou seis disparos, porém apenas dois tiros chegaram a funcionar.
Questionado sobre a arma, afirmou que jogou o revólver em uma área de mata nos fundos da casa da vítima durante a fuga. A PM fez buscas intensas, mas a arma não foi encontrada.
Ferido ao escalar muros e cercas com estruturas metálicas, o suspeito precisou ser levado à Santa Casa, onde foram constatadas escoriações nos braços e nas mãos. Após atendimento médico, ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a prisão foi confirmada.
O caso é tratado como tentativa de homicídio e violência doméstica. O que era para ser mais um crime passional terminou com o agressor atrás das grades — e por pouco não entrou para a estatística de mortes anunciadas.