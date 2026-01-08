Moradores do bairro Higienópolis procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da rotatória “Antonio Elyseu Girotto – Frei Augusto”, localizada na avenida Doutor Paulo de Moraes.

Saiba Mais:

Segundo relatos de pessoas que utilizam a via diariamente, o crescimento da vegetação no entorno da rotatória tem comprometido a visibilidade dos veículos que descem pela avenida. Alguns moradores afirmam que o mato se aproxima da altura das placas de sinalização, o que pode dificultar a percepção da rotatória por motoristas que trafegam pelo local.