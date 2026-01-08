Moradores do bairro Higienópolis procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da rotatória “Antonio Elyseu Girotto – Frei Augusto”, localizada na avenida Doutor Paulo de Moraes.
Segundo relatos de pessoas que utilizam a via diariamente, o crescimento da vegetação no entorno da rotatória tem comprometido a visibilidade dos veículos que descem pela avenida. Alguns moradores afirmam que o mato se aproxima da altura das placas de sinalização, o que pode dificultar a percepção da rotatória por motoristas que trafegam pelo local.
Além da vegetação, moradores também relataram acúmulo de lixo na área, com descarte irregular de resíduos. De acordo com os relatos, a situação tem sido observada com frequência e não teria recebido manutenção recente.
Os moradores solicitam a realização de serviços de limpeza e roçagem no local, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e segurança para motoristas e pedestres que circulam pela região.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o lixo será recolhido e o corte de mato consta no cronograma para ser executado entre os dias 12 e 16/01".