08 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
OPORTUNIDADES

Jovem Aprendiz Banco do Brasil: VEJA como participar em 2026

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

O Programa Jovem Aprendiz do Banco do Brasil segue como uma das portas de entrada mais disputadas para adolescentes que desejam iniciar a vida profissional com carteira assinada, direitos garantidos e aprendizado prático. Mais do que um emprego temporário, a iniciativa funciona como um projeto de formação, voltado à inclusão social e ao desenvolvimento de competências essenciais para o mercado de trabalho.

Com vagas distribuídas em diversos municípios, o programa atrai atenção por oferecer salário mínimo integral, jornada reduzida e experiência em um ambiente corporativo estruturado, o que se torna um diferencial importante no currículo.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como funciona o Jovem Aprendiz do Banco do Brasil

Conhecido oficialmente como Programa Aprendiz BB (PABB), o modelo adotado combina aulas teóricas e atividades práticas. Os jovens dividem a rotina entre capacitação profissional, realizada por entidades sem fins lucrativos credenciadas, e atuação supervisionada em agências e setores administrativos do banco.

Um ponto essencial é que o contrato não é feito diretamente com o Banco do Brasil. O aprendiz é contratado pela entidade parceira, responsável pelo registro em carteira, acompanhamento pedagógico e gestão do vínculo, que pode durar até 24 meses.

Quem pode se candidatar às vagas

O público-alvo do programa é bem definido e prioriza jovens em situação de vulnerabilidade social. Para participar, é necessário atender a alguns critérios básicos:

  • Ter entre 14 e 17 anos, sem completar 18 na data da contratação;
  • Estar matriculado no Ensino Fundamental, a partir do 8º ano;
  • Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo;
  • Apresentar frequência e desempenho escolar satisfatórios;
  • Ter estudado, preferencialmente, em escola pública ou como bolsista integral.

A seleção é feita exclusivamente pelas entidades parceiras, que aplicam entrevistas, análises socioeconômicas e, em alguns casos, provas de conhecimentos básicos.

Benefícios que chamam a atenção

O pacote oferecido pelo Jovem Aprendiz Banco do Brasil é considerado um dos mais atrativos dentro da Lei da Aprendizagem. Entre os principais benefícios estão:

  • Salário mínimo nacional, pago integralmente;
  • Auxílio-alimentação mensal de R$ 200;
  • Vale-transporte;
  • Plano de saúde;
  • 13º salário e férias remuneradas, alinhadas ao calendário escolar;
  • Jornada de 4 horas diárias, com intervalo e horário compatível com a escola.

Além disso, o jovem conta com acompanhamento de tutores e participação em um plano de desenvolvimento individual.

Experiência profissional e impacto no futuro

Durante o contrato, os aprendizes vivenciam o dia a dia bancário, auxiliando em atividades administrativas, organização de documentos, atendimento inicial ao público e suporte interno. Essa vivência contribui para o fortalecimento de habilidades como responsabilidade, comunicação, ética profissional e trabalho em equipe.

Embora não exista efetivação automática ao final do contrato, a passagem pelo Banco do Brasil costuma abrir caminhos. Muitos ex-aprendizes conseguem oportunidades em outras empresas ou retornam à instituição futuramente por meio de concursos públicos.

Como se inscrever do jeito certo

O processo de inscrição exige atenção, já que não há cadastro direto no banco. O caminho correto envolve algumas etapas:

Também é recomendado acompanhar divulgações em plataformas como o CIEE e nas redes sociais institucionais. Todo o processo é gratuito — desconfie de sites que cobram taxas ou prometem vagas diretas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários