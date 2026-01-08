A ideia de entrar como turista e regularizar a situação depois não existe mais. Hoje, quem pretende viver legalmente em território português precisa iniciar todo o processo ainda no Brasil, com visto aprovado antes do embarque e documentação alinhada às novas exigências.

Morar em Portugal em 2026 deixou de ser um plano simples ou improvisado. O país segue atraindo brasileiros, mas o cenário migratório mudou de forma profunda: antigas facilidades foram encerradas, o custo de vida subiu e a imigração legal passou a exigir planejamento prévio, perfil compatível e recursos financeiros consistentes.

Dois mecanismos que sustentaram a imigração brasileira por anos deixaram de existir. A chamada manifestação de interesse foi encerrada definitivamente, impedindo a regularização após a entrada como turista. Já o visto de procura de trabalho, considerado uma das portas mais acessíveis, está suspenso e sem previsão de retorno.

Com isso, Portugal não fechou as portas para imigrantes, mas eliminou soluções rápidas e informalidade no processo. A imigração passou a ser seletiva, baseada em critérios claros e análise individual.

Custo de vida e crise no arrendamento pesam na decisão

O aumento do custo de vida é hoje um dos principais obstáculos para quem pensa em morar no país. A crise habitacional elevou os valores de aluguel e endureceu as exigências para fechar contratos.