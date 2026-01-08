Uma mulher grávida de 28 anos morreu após sofrer agressões violentas e ter o corpo incendiado em via pública em Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo. O caso, que causou comoção pela brutalidade, está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo ataque.

Vítima foi socorrida em estado gravíssimo

A vítima foi localizada na Avenida Leda Pantalena, no bairro Jardim Portela, ainda com vida, mas em estado crítico. Ela apresentava queimaduras em mais de 70% do corpo e diversos sinais de violência física. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local.