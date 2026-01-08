O veto foi formalizado após discurso do presidente durante cerimônia realizada no Palácio do Planalto em referência aos atos antidemocráticos ocorridos há dois anos, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas. No início do evento, foi exibido um vídeo com registros das invasões, e participantes manifestaram posicionamento contrário à concessão de anistia. O anúncio do veto foi recebido com manifestações do público presente.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vetou integralmente nesta quinta-feira (8) o Projeto de Lei conhecido como PL da Dosimetria, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro. A proposta previa alterações nos critérios de aplicação de penas para condenados por atos contra a democracia, o que poderia beneficiar pessoas investigadas e condenadas pelos eventos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que responde por tentativa de golpe de Estado.

A solenidade ocorreu no Salão Nobre do Planalto e contou com a presença de parlamentares, ministros de Estado, representantes das Forças Armadas e integrantes da sociedade civil. Também houve atividades na área externa do edifício. Diante da ausência dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o presidente citou nominalmente autoridades que participaram do evento.

Durante o discurso, Lula abordou a relação entre os Poderes da República e afirmou que o funcionamento institucional depende do diálogo e da cooperação. O presidente também comentou a cobertura da imprensa sobre a relação entre Executivo e Legislativo, afirmando que divergências fazem parte do processo democrático.

O presidente destacou ainda a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos relacionados aos atos antidemocráticos e afirmou que as decisões da Corte foram tomadas com garantia de direitos aos envolvidos, dentro dos parâmetros legais. Segundo Lula, o Judiciário manteve sua atuação diante de pressões externas.