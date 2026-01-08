A Praça José Bonifácio, no centro de Piracicaba, será palco de uma programação especial de férias totalmente gratuita a partir deste domingo (11). O MovimentAr – Férias na Praça acontece também nos dias 18 e 25 de janeiro, sempre das 9h às 13h, reunindo atividades esportivas, recreativas e culturais voltadas a públicos de todas as idades.

A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Esportes, com apoio do Sesc. A expectativa é de que cerca de 300 pessoas participem da programação já neste primeiro domingo.

Esporte, lazer e bem-estar ao ar livre