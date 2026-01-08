A Praça José Bonifácio, no centro de Piracicaba, será palco de uma programação especial de férias totalmente gratuita a partir deste domingo (11). O MovimentAr – Férias na Praça acontece também nos dias 18 e 25 de janeiro, sempre das 9h às 13h, reunindo atividades esportivas, recreativas e culturais voltadas a públicos de todas as idades.
A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Esportes, com apoio do Sesc. A expectativa é de que cerca de 300 pessoas participem da programação já neste primeiro domingo.
Esporte, lazer e bem-estar ao ar livre
Durante os três domingos de evento, o público poderá participar de diversas vivências esportivas, como ginástica, yoga, pilates, ritmos, condicionamento físico e tênis de mesa, que estará disponível durante todo o período. As atividades são abertas e não exigem inscrição prévia.
A programação varia a cada domingo, garantindo opções diferentes para quem deseja participar mais de uma vez. As ações são conduzidas por profissionais qualificados, com foco na promoção da saúde, do movimento e da convivência em espaços públicos.
Cultura e diversão para toda a família
Além das atividades físicas, o MovimentAr – Férias na Praça também contará com atrações culturais e artísticas, incluindo apresentação de jazz band, atividade circense e contação de histórias, reforçando o caráter familiar e inclusivo do evento.
Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a proposta desta edição é estimular a ocupação do centro da cidade. “Planejamos em conjunto atividades para divertir, entreter e incentivar a prática de esportes e o turismo na cidade. Desta vez, nosso intuito é levar o público a experienciar o centro do município, por isso convidamos piracicabanos e turistas para manhãs de domingo de muita animação junto da família, porque nossa programação contempla as mais variadas idades”, destacou.
Programa valoriza espaços urbanos e identidade local
Criado em 2025 pela Secretaria de Turismo, o MovimentAr é um programa itinerante e multifacetado, pensado para incentivar atividades ao ar livre e valorizar diferentes espaços urbanos de Piracicaba. A primeira edição aconteceu em julho do ano passado, também durante as férias, na avenida Renato Wagner. Outras ações ao longo do ano envolveram artesãos na Estação da Paulista.
O destaque para o “Ar” no nome do programa faz referência tanto às atividades ao ar livre quanto à identidade do dialeto piracicabano, reconhecido como patrimônio imaterial da cidade.
Programação de Vivências Esportivas
11/01
- 9h – Ginástica melhor idade
- 10h – Yoga
- 11h – Condicionamento físico
- 12h – Yoga
- Durante todo o período – Tênis de mesa
18/01
- 9h – Ginástica melhor idade
- 10h – Ritmos
- 11h – Condicionamento físico
- 12h – Ritmos
- Durante todo o período – Tênis de mesa
25/01
- 9h – Ginástica melhor idade
- 10h – Pilates
- 11h – Condicionamento físico
- 12h – Pilates
- Durante todo o período – Tênis de mesa
SERVIÇO
MovimentAr – Férias na Praça
Local: Praça José Bonifácio – Centro de Piracicaba
Data: 11, 18 e 25 de janeiro
Horário: Das 9h às 13h
Entrada gratuita